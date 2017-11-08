الأستماع إلي الموسيقى يعرضك للموت دون أن تشعر on November 8, 2017

أظهرت الدراسات و الابحاث ان الأستماع إلي الموسيقى يقلل من قدرة الشخص علي الانتباة و حذرت من التشتت بسماع الموسيقي بصوت عالي او منخفض اثناء القيادة لأن هذا سيعرض حياتك للخطر عند تشتت الذهن و عدم التركيز اثناء القيادة ان سماع الموسيقي اثناء القيادة يزيد من السرعة في رد فعلك اثناء القيادة بل يلزم عليك التصرف بهدوء اثناء القيادة و بحكمة حتي لا تعرض نفسك و الاخرين للخطر اذا كان اشخاص يسيروا علي الطريق او ان اشخاص يستلقون معك نفس السيارة فلذلك يجب عليك تجنب سماع الأغاني الموسيقية اثناء القيادة للمحافظة عل روحك و روح الاشخاص الذين هم معك.

قال احد الاشخاص المشرفين علي هذة الدراسة ان كثيرا مانسمع اصوات ولا ننتبة الي مصدر هذا الصوت في سماع الموسيقي السيارة الخاصة او ان شخصا ما يتحدث الينا وقام العلماء بعمل دراسة علي تأثر المخ لسماع عده اشياء في وقت واحد.

حيث اجرت التجربة عل 20 شخص جعلوهم امام 3 من مكبرات الصوت في غرفة مغلقة و مظلمة تماما و طلبوا من الاشخاص تحديد صوت معين من مكبر صوت واحد و لاينتبهوا الي باقي المكبرات الصوتية و عند تطبيق التجربة علي صوت مكبر واحد من المكبرات الصوتية جهاز التخطيط الكهربائي قام بتسجيل تغير نشاط ادمغتهم و لهذا حذر العلماء و الباحثين من القيادة اثناء سماع الموسيقي و العكس.

التعليقات