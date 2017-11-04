كارثة تناول المضادات الحيوية يهددك بمرض خطير on November 4, 2017

يعتبر تناول العقاقير الطبية من أكثر الأمور التى يفكر بها العديد منا عند الشعور بالإصابة بمرض ما، خاصة تناول المضادات الحيوية، ونعتقد بذلك أن هذا الأمر يجعلنا نتخلص من معاناتنا من المرض الذي نشتكى منه.

وبحسب ما جاء في موقع “بولد سكاى” الهندى، فإن تناول العقاقير الطبية والمضادات الحيوية بكثيرة يتسبب في الإصابة بالتهابات في المعدة، بالإضافة إلي ذلك فأن تانول المضادات الحيوية بكميات كبيرة يتسبب في الإصابة بنمو الجذور الحرة في الجسم الامر الذي يتسبب في الإصابة بسرطان المعدة.

ووفقا لما جاء في الموقع، فيجب على المرء الحد من تناول العققاير الطبية بكثرة، علاوة على ذلك الحد من تناول المضادات الحيوية.

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