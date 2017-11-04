أسباب ستجعلك تتوقف عن تصفح الهاتف المحمول ليلاً on November 4, 2017

الهاتف المحمولالكثير منا اعتاد على تفصح الهاتف المحمول قبل النوم بل أصبحت عادة يومية لا نستطيع التخلي عنها، و أحياناً نقول لأنفسنا أننا سنقوم بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ثم بعد ذلك سنضبط المنبه وننام.

ولكن الأمر يأخذ الكثير من الوقت دون أن نستطيع السيطرة على أنفسنا أو التوقف عن هذه العادة التي تشبه الإدمان، لذلك تعرفوا على الأسباب التي ستجعلكم تتوقفون عن تصفح الهاتف المحمول ليلاً.

أسباب ستجعلك تتوقف عن تصفح الهاتف المحمول ليلاً

من منا لا يقوم بتصفح هاتفه المحمول قبل النوم، ولكن يجب علينا أن نراجع أنفسنا في هذه العادة السيئة التي تؤثر على صحتنا بالسلب، حيث أن استخدام الهاتف المحمول قبل النوم يؤدي إلى عدم حصول الجسم على القسط الكافي من الراحة التي يحتاجها.

كما أن ضوء الهاتف المحمول يؤدي إلى تشويش الشعور بالنوم حيث أن الشاشات الرقمية التي تنبعث منها الأضواء الزرقاء والبيضاء قد تؤدي إلى حدوث خلل في دورة النوم الطبيعية، كما أن هذه الأنواع من الأضواء تمنع الدماغ من إفراز هرمون الميلاتونين وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالنعاس بل ويجعلك تنام.

و عند استخدام الهاتف المحمول قبل النوم فإنه يؤدي إلى ما يسمى بـ cell phone hangover وهو عبارة عن الشعور بالدوار في اليوم التالي بسبب الهاتف.

و لقد أشار الدكتور دان سيغل أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، إلى أن الهاتف يؤثر بشكل كبير على آلية عمل الدماغ قبل النوم.

كما أن هناك وظائف طبيعية تقوم بها الدماغ في الليل وهي عبارة عن تنبيه الجسم بوقت النوم وذلك من خلال إفراز هرمون الميلاتونين، إلا أن الفوتونات الضوئية المنبعثة من شاشة الهاتف تعوق وظائف الدماغ الطبيعية كما تقوم بإرسال رسائل للجسم بأن يظل مستيقظاً وأن وقت النوم ليس الآن.

مخاطر استخدام الهاتف المحمول قبل النوم

إن اتخاذك وقت أطول حتى تنام مع رغبة الجسم للنوم يؤدي إلى عدم حصولك على القسط الكافي من النوم و الراحة وهذا يتسبب في العديد من المخاطر العقلية والجسدية ومنها :

السمنة :

إن ضوء الهاتف يؤدي إلى تعطيل النوم وهذا الأمر يتداخل مع الهرمونات التي تتحكم في الجوع مما يجعلك تأكل كثيراً قبل النوم، وبما أنك لا تبذل مجهوداً كبيراً في الليل فإن الطاقة الناتجة عن تناول الطعام تتحول إلى دهون ثم يتم تخزينها في الجسم وبالتالي يزيد الوزن.

الاكتئاب :

إن انخفاض مستوى هرمون الميلاتونين يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، لذلك يجب أخذ القرار والامتناع عن تصفح هاتفك قبل النوم بل وإبعاد الهاتف عن السرير.

ضعف النظر :

توصل العديد من الباحثين إلى أن الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف يؤدي إلى إلحاق الضرر بالعين ويؤثر على القدرة على الرؤية وقد يتسبب في إعتام عدسة العين.

ضعف التركيز :

إن عدم حصولك على قدر كافي من النوم يؤدي إلى انخفاض مستوى قدراتك العقلية وضعف قدرتك على التركيز وبالتالي تواجه مشاكل كثيرة في العمل.

و في النهاية .. إن كنت ترغب في تجنب المخاطر الناتجة عن استخدام الهاتف المحمول قبل النوم، فيجب تجنب التعرض لأي إشعاع ضوئي قبل النوم، كما ينصح الأطباء بالتخلي عن هذه العادة السيئة واستبدالها بتصفح كتاب أو مجلة حتى تتمتعون بصحة جيدة.

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