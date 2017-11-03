عزوف الدكتور بسام البرجي عن ترشحه لمنصب نقيب أطباء الاسنان في الشمال on November 3, 2017

أعلن الدكتور بسام البرجي المرشح لمنصب نقيب أطباء الاسنان في الشمال عزوفه عن الترشح في الإنتخابات التي ستجري يوم الأحد في 12 الحالي.

واصدر البرجي بيانا شكر فيه زملاءه الذين دعموه لخوض المعركة الانتخابية على مركز نقيب، مشيرا الى “ان الاعتبارات السياسية كانت الحاضن الأكبر لهذه الانتخابات النقابية، علما أن السياسة هي طاقة إيجابية في حال وظفت لمصلحة العمل النقابي”.

وأعلن “بما أن عدد المرشحين فاق الحد الأعلى الذي على أساسه تجري المنافسة، وبما أنه بات متعذرا إخضاع التكتيكات الانتخابية للتعقل وللبراغماتية الانتخابية، قررت عزوفي عن الترشح الرسمي لمركز النقيب، تاركا الخيار الحر لكل من أيدني ووقف بجانبي في حملتي الانتخابية مشكورا جدا، متمنيا التوفيق للزملاء المستمرين في خوض المعركة الانتخابية، من غير أن يفوتني أن التنافس الانتخابي حق مشروع بينما الخصومة مدانة”.

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