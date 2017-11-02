هكذا يؤثر عمر الرجل يؤثر على صحة الجنين on November 2, 2017

وجد العلماء الأمريكيون إن الأجنة التي ولدت من نطفة رجل كبير بالسن تنمو ببطء أكثر من الأجنة، التي ولدت من نطفة أب شاب.

وقد حدد الباحثون من مركز بوسطن للعلوم، إن الأجنة التي ولدت من نطفة أب بسن أكبر من الخمسين من العمر تنمو بـ 35% أبطأ من الأجنة التي ولدت من أب بسن تحت الـ 35 سنة. كما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” بالإشارة إلى التقرير المقدم في مؤتمر الجمعية الأمريكية لطب الإنجاب.

فيصل الجنين إلى مرحلة الكيسة الأريمية، التي خلالها يتم ربط الجنين إلى جدار الرحم بوقت متأخر بنسبة 4.3%. ووصل الخبراء إلى هذا الاستنتاج خلال تحليل تسجيلات فيديو، التي صورت تطوير 3532 أجنة مأخوذة من 527 زوجا من الجنس الآخر.

وجد علماء من المركز الطبي “ويل كورنيل”، أنه مع التقدم في السن، تتراكم الطفرات في الحيوانات المنوية لدى الرجال، ويظهر أيضا كمية غير طبيعية من الكروموسومات في الخلية. وهذا يزيد من احتمال الحمل من الجنين غير صحية. وتضمنت الدراسة سبع فئات عمرية تتراوح بين 25 و 55 سنة. ووفقا للباحثين، كان يظهر الخلل أكثر لدى الأجنة آباؤها تفوق عمر الـ 55. وبالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل الإخصاب من النسبة 87.7%، في الفئة العمرية الأصغر سنا إلى نسبة 46% في الفئة الأكبر سنا.

وحدد علماء من كلية الطب في جامعة بوسطن، سابقا، ​​العمر المتوسط عندما يبلغ الإنسان قمة جماله. ووفقا لهم، الآن العمر هو 38.9 سنة وفي عام 1990، كان 33.2 سنة.

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