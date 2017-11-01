توأم “الواحد في المليون” توفي بعد 24 ساعة on November 1, 2017

أنجبت سيدة في الهند، توأما سياميا بجسد واحد ورأسين اثنين، وظلا “الشقيقان” على قيد الحياة لأربع وعشرين ساعة قبل أن يفارقا الحياة.

وجرى ربط المولودين بجهاز التنفس الصناعي، فور الولادة، وأخبر الأطباء الوالدين بأنه لا أمل أن يعيش التوأم بالنظر إلى حالتهما المعقدة.

وبلغ وزن التوأم السيامي المولود في ماهاراشترا غربي الهند، 3.7 كيلوغرامات، وتقاسما كبدا واحدا كما أن لهما يدان اثنتان ورجلان طبيعيتان.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن للتوأم قلبين اثنين، ، كما لكل منهما رئتيه.

وأكد الأطباء أن التوأم السيامي الراحل لم يكن أمامه أي فرصة لإجراء جراحة حتى ينفصل الشقيقان عن بعضهما البعض، إذ أنهما كانا يتقاسمان يدين اثنتين ورجلين فقط.

وتشير الإحصاءات، إلى أن توأما سياميا بجسد واحد ورأسين اثنين، يولد من أصل كل مليون مولود جديد في العالم.

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