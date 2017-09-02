إكتشاف جسم غريب يشبه الدماغ البشري بكندا on September 2, 2017

هناك الكثير من المخلوقات الغريبة في هذا الكون، التي ربما لم يقتنع البعض بوجودها حتى الآن، لأنه لم يثبت يقينا وجودها، وإن كانت هناك بعض التأكيدات التي تفتقر إلى الدلائل، وهناك بعض المخلوقات التي يتم العثور عليها في الطبيعة وتضع العلماء في حيرة من أمرهم.

في التفاصيل، اكتشف مخلوق غريب يبدو للوهلة الأولى كأنه دماغ بشري، في بحيرة تسمى البحيرة المفقودة بحديقة “ستانلي بارك” في فانكوفر بكندا، ظهر المخلوق الغريب باللون البني في البحيرة بعد أن انخفضت مستويات المياه فيها، وينتمي المخلوق إلى “المرجانيات” أو “Bryozoans”، وهو كائن يتكون من مئات الكائنات الدقيقة المجهرية تسمى “zooids”، وفق صحيفة “دايلي ميل”.

ويعتقد بأن هذه المخلوقات عاشت لمئات الملايين من السنوات قبل فترة طويلة من ظهور الديناصورات على الأرض، ويبدو أنها عادت الآن للتكاثر، ولكن لا يعلم العلماء السبب وراء ذلك، حيث يعتقدون بأن للتغير المناخي دورا في ذلك، إذ قد يكون الاحترار العالمي السبب في إجبار هذه الكائنات الحية الغريبة على التخلي عن موطنها الطبيعي، إلا أنهم لم يتمكنوا من التأكد من هذه النظرية حتى الآن.

من المعروف بأن الكائنات المجهرية العالقة على هذا النوع من المرجانيات، تعيش في مناطق شرق نهر المسيسيبي فقط، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها رصدها في هذه المنطقة الشمالية.

الجدير بالذكر أنه بعيدا عن الاحترار العالمي وضع العلماء احتمالا آخر يقول بأن هذه المخلوقات كانت دائما موجودة بهذه المنطقة، إلا أنها لم تظهر للعيان من قبل..

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