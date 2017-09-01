تخلصي من البطن نهائياً دون أي مجهود on September 1, 2017

إن التخلّص من دهون منطقة البطن والحصول على معدة مشدودة ومسطحة قد يكون أحياناً من أقسى المهمات وأكثرها صعوبة على المرأة، خصوصاً في حال انشغالها، وعدم تخصيصها الوقت اللازم من أجل ممارسة الرياضة والتمارين.

إليك أبسط طريقة للتخلص من الكرش والحصول على بطن ممسوح من دون الحاجة للجوء إلى تمارين المعدة المرهقة.

في ظل كثرة الطرق المساعدة للتخلص من دهون البطن، وجد الخبراء الوسيلة الأكثر فعالية لهذا الغرض، وقد تم أخذها من اليوجا ومن تمارين التنفس الخاصة بهذه الرياضة، ويطلق عليها اسم “stomach vacuuming” أو عملية شفط المعدة.



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وتقوم هذه الطريقة على سحب المعدة إلى داخل القفص الصدري والبقاء في هذه الحالة لفترة زمنية قصيرة ثم العودة إلى الوضعية الطبيعية، وهي بالتالي تطبيق للتنفس الصحيح أي القيام بعملية الشهيق والزفير على مستوى المعدة وليس على مستوى الصدر.وقد شبّه الخبراء هذا التمرين بعملية ارتداء بنطلون ضيق،عندما تضطرين لشفط معدتك جيداً إلى الداخل والحفاظ على هذه الوضعية لتتمكني من إغلاق الأزرار.والى جانب سهولتها تتميّز هذه الوسيلة بإمكان تطبيقها في أي مكان وزمان، إذ يمكنك ممارستها في المكتب، في المطبخ، في السرير، أو حتى أثناء تنقلك في السيارة، ولكن عليك التأكد دائماً من مواصلة التنفس الصحيح، وعدم حبس نفسك لفترة طويلة.