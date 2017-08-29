علاج ثوري جديد للأزمات القلبية والسرطان on August 29, 2017

كشف باحثون عن علاج ثوري جديد يمكنه إنقاذ آلاف الأرواح من الأزمات القلبية والسرطان، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كشف باحثون عن علاج ثوري جديد يمكنه إنقاذ آلاف الأرواح من الأزمات القلبية والسرطان، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الصحيفة إن علماء وجدوا بعد دراسة استمرت 4 سنوات أن العقار المسمى “كاناكينوماب” Canakinumab، والذي يُعطى للمريض بالحقن كل ثلاثة أشهر، يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وسرطان الرئة ويقي من التهاب المفاصل والنقرس، بنسبة 24 %.

وأكد القائمون على الدراسة أن العلاج الثوري يبشر بحقبة جديدة من العلاجات يمكن أن تنقذ الآلاف من الأرواح.

ويعمل عقار “كاناكينوماب” على الحد من الالتهاب، وهو نهج جديد في طب القلب.

ويعتقد الخبراء منذ فترة طويلة أن الالتهاب قد يلعب دوراً رئيسياً في التسبب في النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ربما لأنه يتسبب في حالة اهتياج في الشرايين، ما يزيد من خطر انسدادها.

ومع ذلك، فإن التجربة الجديدة هي أول دليل قاطع على أن التخلص من الالتهابات يحد من أمراض القلب.

ولكن المشكلة أن “كاناكينوماب” يستخدم بالفعل لعلاج المشاكل الالتهابية، إلا أنه باهظ الثمن، حيث تصل تكلفته إلى 9928 جنيه إسترليني للجرعة.

ولكن الأطباء يتوقعون انخفاض السعر مع انتشار استخدامه لعلاج القلب والسرطان.

وقال البروفيسور، جيريمي بيرسون، من مؤسسة القلب البريطانية “إن نتائج التجارب المثيرة والمُنتَظرة تؤكد أخيراً أن الالتهاب المستمر يساهم في خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو ما يمكن استخدامه لإنقاذ الأرواح”.

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