فيديو: علماء يكتشفون آلية تأثير البدانة على أعضاء الجسم الحيوية on August 22, 2017

علماء يكتشفون آلية تأثير البدانة على أعضاء الجسم الحيوية , وأثبتت هذه الدراسه أن الشحوم المتراكمه على الكبد هي الأخطر على البدناء

ترتبطُ البدانةُ بالسكري وأمراضِ القلبِ وارتفاعِ ضغطِ الدمِ والسرطانِ كما هوا معروف ,,

لكن هناك علماء من ألمانيا إ كتشفوا آلية حصول ذلك,,

إذ إن كميةَ الدهونِ تؤدي دوراً مهماً في حصولِ مضاعفاتِ البدانةِ الخطيرة،,

لكن خطورةُ هذهِ الدهون تختلف من مكانٍ إلى آخرٍ في جسمِ الإنسان ,,

وبعد دراساتٍ سابقة أكدت خطورة الشحومِ المتراكمةِ في البطن، فقد توصل العلماءُ ، من خلال دراستينِ علميتينِ جديدتينِ, أجراها باحثون من (المركز الألماني لأبحاثِ السكري ),,

إلى ان الدهونَ المتراكمةَ في الكبدِ هي الأخطرُ على صحةِ الإنسانِ البدين,,



وتكشف الدراستانَ ان الدهونَ المتراكمةَ في الكبدِ تضر بالأعضاءِ الحيويةِ الأخرى، وخصوصاً البنكرياس والكُليتين والقلبِ والأوعيةِ الدموية،

وربما ان هذا الضررُ المباشرُ على #البنكرياس, هو الذي يعرضُ الشخصَ البدينَ إلى الإصابةِ بداءِ #السكري ,,

وأُثبِتت أيضا من خلال الدراستين ان خلاياَ الكبد المتشحمةِ تفرز مستويات عاليه من البروتيناتِ والإنزيماتِ والسكرياتِ الضارة ,,

في الدمِ لتصل إلى أعضاءِ الجسمِ الحيوية الأخرى.

تقديم: خديجة الرحالي

تقرير: عبير عبدالله



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