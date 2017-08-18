7 نصائح للتخلص من دهون الثدي عند الرجال on August 18, 2017

يعد تراكم الدهون في منطقة الثدي من المشكلات المزعجة للرجال؛ حيث تزيد بعض الأطعمة والمشروبات تفاقم المشكلة؛ نتيجة رفعها مستويات هرمون الأنوثة.

ويقدم موقع “إيت رايت” 7 نصائح للرجال للتخلص من دهون الثدي، في مقدمتها تجنب تناول بعض الأطعمة المشبعة بالدهون التي تزيد هرمون الاستروجين (هرمون الأنوثة)، مثل حبوب ومنتجات فول الصويا.

كما يُنصَح بتجنب الوجبات السريعة؛ لكونها غنية بالدهون واستبدال الطعام الصحي الغني بالخضروات مكانَها، وبالأخص القرنبيط والكرنب والفواكه الطازجة.

وكذلك يُنصَح بالابتعاد عن السكريات والكربوهيدرات المعقدة التي تؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون بالجسم عامةً.



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كما يُنصَح بتناول الأسماك واللحوم الحمراء التي تساعد على منع تراكم الدهون في منطقة الثدي.كما ينصح بالإكثار من تناول البيض الذي يزيد هرمون الذكورة (التستوستيرون).ويشير الموقع إلى أهمية ممارسة الرياضة يوميًّا لمدة نصف ساعة على الأقل؛ حيث تعمل على حرق الدهون المتراكمة في هذه المنطقة والتركيز على تمارين الجزء العلوي.وينصح أيضًا بممارسة بعض الألعاب، مثل الملاكمة، والسباحة، والتجديف، والتنس؛ حيث تمنع تجمع الدهون في الجسم.