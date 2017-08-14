لمرضى السكري.. تناولوا هذه الأطعمة on August 14, 2017

تتضاعف فائدة مريض السكري من أكل الأطعمة الغنية بالألياف، لأنها تساعد على ضبط الوزن وضبط نسبة السكر في آن واحد. بعض هذه الأطعمة يمكن لمريض السكري أكل كميات منها، إلى جانب أن الألياف نفسها تعزز الإحساس بالشبع. إليك أهم هذه الأطعمة لتدمجها في غذائك:

الخضروات البرتقالية. توفر البطاطا الحلوة والقرع والجزر والفلفل الأصفر والبرتقالي نسبة قليلة من السعرات الحرارية وكمية كبيرة من الألياف والفيتامينات والمعادن.

الخضروات الخضراء. من الأطعمة التي تحث التوصيات الغذائية مرضى السكري على أكل المزيد منها الخضروات الخضراء، خاصة الورقية منها. الملفوف والبروكلي والسبانخ والملوخية والأرضي شوكي والخس والخيار، كلها أطعمة غنية بالألياف ويمكن أكل كميات منها.



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الحبوب الكاملة. احرص على اختيار الأرز البني، والخبز الأسمر والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل. أيضاً، تناول هذه النوعية من الكربوهيدرات باعتدال بحيث تشكّل أقل من 20% من طعامك دائماً.البقوليات. تمتاز البقول بأنها غنية بالبروتين والألياف، وكلاهما يزيد الإحساس بالشبع ويؤجل الشعور بالجوع. تناول الفول والعدس والحمص للحصول على الألياف والمغذيات الأخرى مثل البوتاسيوم وفيتامينات “ب”.الفواكه. تحتوي بعض أنواع الفاكهة على نسبة سكر عالية، وينبغي على مريض السكري أن يتحاشى أكل كميات من هذه الأنواع. بالمقابل، هناك أنواع تحتوي على نسبة سكر قليلة أو متوسطة، يمكن أكل حصة أو اثنتين منها يومياً. في كل الأحوال الفاكهة مصدر ممتاز للألياف، لذلك تناول البرتقال والفريز والتفاح والجوافة والكمثرى والبابايا والدراق والخوخ والتوت والكرز، واضبط الكمية التي تتناولها من البطيخ والمانجو والعنب.