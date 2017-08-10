سوء استخدام الادوية له أضرار خطيرة يجب أن تعرفها! on August 10, 2017

سوء استخدام الادوية عندما نصاب بآلام عادية أو بتقلصات البطن، نشتري من تلقاء أنفسنا دواء مثل مسكنات الألم والمضادات الحيوية، ولكن هل نتوقف لحظة! فهذه الأدوية تسبب الإصابة ببعض الأمراض الأخرى ومضاعفات نحن في غنى عنها، لذا من خلال قراءة هذا المقال تعرف على 5 طرق لـ سوء استخدام الادوية يحولها إلى قاتل سريع، وتعرف على هذه الأدوية بالتفصيل.

ماذا يعني سوء استخدام الادوية ؟

إن قررت شراء أدوية تحت وصفة الطبيب وأخذت جرعة أكبر.

إن قمت بشراء أدوية بعيداً عن وصفة الطبيب وتحت إشراف الصيدلي أو من تلقاء نفسك.

إن تناولت أدوية معاً يكون لها تفاعلات مختلفة، مثل تناول أدوية الاحتقان والأدوية المنشطة معاً.

أدوية تصبح قاتلة إذا أُسيء استخدامها

لا بد أنك تسأل نفسك الآن ما هي الأدوية التي يمكنك تناولها؟ وما هي الأدوية التي يجب أن تبتعد عنها فوراً؟، فتناول جرعة عالية من هذه الأدوية و شراؤها من الصيدلي مباشرةً دون وصفة طبيبة يسبب لك بعض المشاكل الصحية، وهي:

الأدوية المصنعة من مواد أفيونية مثل مسكنات الألم.

مضادات الالتهابات غير السيترودية مثل مسكنات العظام والبروفين.

الأدوية المستخدمة للجهاز العصبي المركزي، مثل أدوية الاكتئاب ومثبطات القلق والتوتر.

المنشطات المستخدمة في علاج الخدار (اضطراب النوم المزمن)، وأدوية نقص الانتباه وفرط النشاط والحركة.

المواد الفعالة في مسكنات الألم

انتشر في الفترة الأخيرة الأدوية والمسكنات التي تحتوي على المواد الأفيونية وتناولك لهذه المواد يزيد من انتشار الألم، مثل التالي:

الفنتانيل.

هيدروكودون مع أسيتامينوفين (مضادات الحمى).

هيدرومورفين، مسكن ألم في الحالات المتوسطة والشديدة.

ميبيريدين، يعطى في الحالات الشديدة.

الميثادون.

أوكسيكودون.

هل هذه الأدوية مخدرة؟

يفكر البعض في أن هذه الأدوية تحتوي على نسبة عالية من المخدرات أو المسكنات التي تحاول تهدئة الألم وتخفيف شعورك به، لذا تعرف أكثر على طريقة عمل هذه الأدوية.

طريقة عمل الأدوية في الجسم

تعمل هذه الأدوية بشكل مباشر أو غير مباشر وتستهدف الدماغ وتؤثر على نظام الدوبامين، وهو ناقل عصبي يعمل على التعبيرات والإنفعالات فهو مسؤول عن العاطفة والحركة والرغبة، وتعمل هذه الأدوية على التقليل من مستقبلات الدوبامين، لذا تؤثر عليك عند اتخاذ القرار والمذاكرة وتتحكم في الدماغ والعمليات العقلية.

وتعطي المنشطات جسمك طاقة أكبر للحركة والنشاط، وتعمل على زيادة معدلات السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم، كما أنها تفتح مسارات الجهاز التنفسي.

لا تقلق من استعمال هذه الأدوية بالجرعات المناسبة لحالاتك ولكن تحت إشراف الطبيب، ولكن هناك تصرفات تفعلها دون أن تدري أنه سوء استخدام ادوية ، مثل التالي:

تناول جرعات عالية من مسكنات الألم

بعض الأشخاص يستخدمون مسكنات الألم لتحسين نوعية الحياة والتخلص من الألم ، ولكن استعمال جرعات عالية من المواد الأفيونية حتى تحت إشراف الطبيب على المدى القصير يسبب التالي:

في حالة تناولها بجرعات عالية على المدى القصير ستصاب بالإدمان.

وفي حالة تناولها بجرعات عالية على المدى الطويل، سيعتاد جهازك العصبي المركزي على تناولها، وقد تشعر بأعراض الانسحاب إذا تركتها.

عند تناول جرعة أكبر من المواد الأفيونية تؤثر على الجهاز التنفسي، وتسبب الاكتئاب المزمن والوفاة في النهاية.

أدوية الاكتئاب

بعد تناول أدوية الاكتئاب لفترة من الوقت، ومنها مثبطات القلق والاكتئاب وتحفيز مستقبلات السيروتين، يكون عقلك اعتاد على اتخاذ كمية أكبر وجرعة أعلى لاستعادة السيطرة على حياتك، وتناولها بصفة مستمرة يهدد الحياة وتشعر بأعراض الانسحاب.

أدوية علاج الاحتقان مع المنشطات

هناك بعض الأدوية التي استخدامك لها يسبب بعض المضاعفات، مثل استخدام دواء لعلاج احتقان الحلق مع المنشطات تسبب ارتفاع في درجة الحرارة وسرعة دقات القلب.

سوء استخدام الادوية بطحنها!

هناك بعض الأدوية التي يتم استخدامها عن طريق السحق أو الطحن والتفتيت، معتقدين بهذا أنهم سيحصلون على كمية أعلى من المادة الفعالة، ولكن استخدامها مع سحقها وتحويلها إلى “بودرة” يسبب الإدمان مثل طحن موانع الحمل.

شراء الدواء من دون وصفة الطبيب

بعض الأدوية إذا تم استعمالها من دون وصفة الطبيب مثل المضادات الحيوية وأدوية الالتهابات غير السترودية مثل أدوية العظام، تسبب العديد من المشاكل الصحية مثل مقاومة البكتيريا للمرض في المضادات الحيوية، وأدوية العظام تسبب قرحة المعدة.

نصائح لمنع سوء استخدام الادوية

هذه النصائح تساعد على حمايتك من سوء استعمال الدواء، وهي كالتالي:

استشر الطبيب في تناول بعض الأدوية خصوصاً إن كنت تتناول داء معين.

اتبع وصفة الطبيب في عدد الجرعات، وإن نسيت جرعة عليك استشارة الطبيب.

لا تسمح للآخرين بالتدخل في إعطائك المسكنات التي لا تعرفها.

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