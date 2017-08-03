اكتشاف مفتاح التحكم بالسمنة! on August 3, 2017

توصل علماء من معهد البحوث الطبية التابع لجامعة موناش النمساوية، إلى اكتشاف الآلية التي تجعل الدماغ يتحكم بمعدلات السمنة عند الإنسان.

وتعتبر السمنة من أهم المشاكل الشائعة في السنوات الأخيرة، والتي تعرض الإنسان للإصابة بأمراض خطيرة كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان وأمراض الكبد، حتى أن بعض البلدان بدأت تهتم بمشكلات ازدياد معدلات السمنة واعتبارها خطراً يهدد السكان ويوازي خطر الأمراض الوبائية.

وقال العلماء من معهد البحوث الطبية التابع لجامعة موناش النمساوية: “من المعروف أن الدهون في الجسم تتراكم في نسيج خاص يدعى النسيج الدهني، وظيفته الرئيسة لهذا هي اختزان الطاقة، ويقسم هذا النسيج إلى نوعين: الأبيض والبني، حيث يخزن النوع الأول الدهون لفترات طويلة في الجسم، أما الثاني فتتحول الدهون فيه بصورة سريعة إلى طاقة، والتحكم بتحول النسيج الأبيض إلى دهني يساعدنا على التحكم بمعدلات السمنة في الجسم”.

وأضافوا: “كشفت دراساتنا أن هناك مواد كيميائية معينة تتحكم بحركة السيالة العصبية، وبالتحكم بهذه المواد يمكننا السيطرة على إشارات الشعور بالجوع والتي ترسل من وإلى الدماغ، وكذلك التأثير على الإشارات التي يرسلها الدماغ للجسم لتحويل النسيج الدهني الأبيض إلى نسيج دهني بني، وبالتالي نتمكن من السيطرة على معدلات السمنة”.

وتعرف السمنة بأنها حالة طبية تتراكم فيها الدهون الزائدة بالجسم إلى درجة تسبب العديد من المشكلات الصحية الخطيرة، كالإصابة بأمراض القلب، والسكري من النمط الثاني، وأنواع معينة من السرطان.

التعليقات