عيدان البوظة هذه صنعت من المياه الملوثة.. هل تتناولها؟ on August 2, 2017

قد تبدو مغرية بشكلها وألوانها في البداية، ولكن باللحظة التي تكتشف فيها مكوناتها، قد تشعر بالتردد لتناول عيدان البوظة المثلجة هذه! فقد صنعت هذه العيدان من المياه الملوثة، ومخلفات النفايات.

وقد ابتكر هذه “الوصفة” ثلاثة طلاب في فرع التصميم بجامعة تايوان الوطنية للفنون، وهم هونغ يي تشين، وغوه يي هوي، وتشنغ يو دي، كجزء من مشروع تخرجهم لتسليط الضوء على مشكلة تلوث المياه المنتشرة في البلاد.

ويشرح هونغ يي تشين أن المياه المستخدمة في المشروع تأتي من مائة مصدر للمياه الملوثة في تايوان. وتتضمن المياه الملوثة والملونة بسبب الصبغات الصناعية الكثير من النفايات أيضاً، مثل الحشرات، والأوساخ، والأسماك النافقة، وأعقاب السجائر، والشباك، والنفايات البلاستيكية في جميع أشكالها المختلفة مثل الأغلفة، وأغطية الزجاجات.

ورغم أن مشروع “عيدان البوظة المثلجة الملوثة مائة بالمائة” بدأ كمشروع تخرج جامعي، إلّا أنه جذب أيضاً اهتمام وسائل الإعلام، ما جعله يظهر في العديد من المعارض في تايبيه، بما في ذلك معرض مخصص للمصممين الشباب لعام 2017 الذي نُظم في مركز التجارة العالمي في تايبيه.



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ويقول هونغ إن فكرة المشروع تستند إلى الايمان بأن المياه النظيفة هي من أساسيات الأمور التي يجب أن تتوفر إلى الناس.وتشكل المادة البلاستيكية حوالي 90 في المائة من النفايات الصلبة في عيدان البوظة، ليعكس ذلك تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن حوالي ثمانية ملايين طن متري من النفايات البلاستيكية يتم التخلص منها سنوياً في المحيطات، والمجاري المائية، أي ما يعادل حوالي حمولة شاحنة كبيرة في كل دقيقة.وقد استخدم الطلاب مادة الراتنج لإعادة صنع عيدان البوظة بهدف عرضها في المعارض، إذ أن الراتنج يوفر المظهر ذاته لعيدان البوظة المثلجة، ولكنه لا يذوب لدى تركيبه على الجدران، وعرضه أمام الناس.كما قام الطلاب أيضاً بتصميم التعبئة والتغليف المخصص لكل واحدة من عيدان البوظة، وذكروا مصادر المياه، وقائمة مفترضة بالمكونات فيها.