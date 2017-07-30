لماذا لا تهضم المعدة نفسها ؟! وكيف تهضم المعدة الطعام؟ on July 30, 2017

لماذا لا تهضم المعدة نفسها يتساءل بعض الناس “إن كانت المعدة مكونة من لحم لماذا لا تهضم نفسها؟!” إن كانت تهضم المواد الصلبة والمأكولات صعبة الهضم مثل اللحوم والبروتينات وغيرها من الأطعمة القاسية، ويبدو سؤالاً محيراً للبعض حيث أن المعدة التي تحتوي على الإنزيمات الهاضمة لا تهضم نفسها، من خلال هذا المقال ستكون قادراً على تعرف على إجابة سؤال لماذا لا تهضم المعدة نفسها ؟ وما هي طريقة هضم الطعام داخل المعدة؟

تكوين المعدة

يتكون جدار المعدة من طبقتين، وهما:

طبقة عضلية تكّون عدة طبقات بداخلها، وتكون هذه الطبقات على هيئة طولية ودائرية ومائلة.

الغشاء المخاطي الذي يحمي جدار المعدة، وتنتشر الأغشية المخاطية على جدار المعدة على ملايين الغدد المعوية، والتي تبلغ 35 مليون غدة معوية، والتي تسمى بالليسوسومات (أو الأجسام المحللة) التي تفرز الإنزيمات مما يساعد على تفكيك المواد داخل الخلية وتنتج عصارة المعدة والتي تحتوي على إنزيمات هاضمة مثل أنزيم الببسين.

وظيفة طبقات المعدة

وظيفة الألياف العضلية، هي طحن الطعام وخلطه بعصارة المعدة فيكون سائلاً سميكاً، ودفعه في الأمعاء الدقيقة بفضل الإنحناءات التي تزيد من التقلص.

وظيفة عصارة المعدة ، والإنزيمات الهاضمة هي هضم المواد الصلبة مثل البروتينات.

تحافظ على حامضية الدم أي توزان الأحماض، والذي يرمز له بمعدل PH .

كيف تهضم المعدة الطعام ؟

تقوم العضلات بالضغط على الطعام لمدة 4 ساعات ليتحول إلى سائل.

بعد أن يتحول الطعام داخل المعدة يتكسر إلى عدة عناصر، بعضها يمتصه الجسم من خلال الدم وهي العناصر المفيدة للجسم، والعناصر الأخرى غير المفيدة والمواد صعبة الهضم تخرج في عملية التبرز.

أضرار عدم هضم الطعام

إن لم يتم تحويل الطعام وامتصاصه في الدم وهضمه بشكل سليم، فيحدث الآتي:



الإصابة بفقر الدم والأنيميا لعدم قدرة الامعاء على امتصاص العناصر الغذائية الهامة مثل الحديد.انتفاخات البطن.الإسهال أو الإمساك، ومشاكل الجهاز الهضمي.

لماذا لا تهضم المعدة نفسها ؟

هذا السؤال سأله الكثيرون لماذا لا تهضم المعدة نفسها ؟ إن كانت تهضم الجزيئات والمواد الصلبة مثل البروتينات والعديد من المواد إذاً لماذا لا تهضم المعدة نفسها ؟

تحتوي المعدة على خلايا وأغشية وظيفتها تبطين المعدة، مما يزيد من التصاق الخلايا ولا يسمح بعبور الإنزيمات الهاضمة إلى تجويف المعدة، ولا تسمح هذه الأغشية بعبور الإنزيمات الهاضمة مثل إنزيم البيبسين إلى خارج تجويف المعدة.

للمعدة تأثير قلوي لا يسمح بخروج الإنزيمات خارجها.

التعرجات الموجودة في القناة الهضمية تفيد في في تكوين أغشية تجعل المعدة ملساء من الداخل، يفيد هذا في اختلاط الطعام بالعصار المعوية، وتقوم المعدة بهضمه.

تحتوي المعدة على تعريج بسيط هذا التعريج يفيد في توازن الأحماض والقلويات، التأثير القلوي للمعدة يمنع من أن تقوم بهضم نفسها.

تقوم الخلايا المخاطية بإنتاج المخاط يومياً وينتشر المخاط على جدار المعدة، والذي يتميز بسُمكه ويعمل كعازل لجدار المعدة.

الغدد المعوية تكّون الإنزيمات الهاضمة والعصارة المعوية، والتي تعمل على تكوين غشاء المعدة الذي يمنع من هضم المعدة لنفسها.

تساعد العصارة المعوية على تجويف المعدة، والذي يقوم بمعادلة الأحماض في المعدة.

في الختام؛ نرجو أن نكون قدمنا لك كل الأجوبة المتعلقة بسؤال لماذا لا تهضم المعدة نفسها ؟ ووظيفة المعدة في الجسم،

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