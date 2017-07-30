“قطرة دم” اختبار جديد يكشف 13 نوعًا من السرطان on July 30, 2017

قال باحثون يابانيون، إنهم طوروا اختبارًا جديدًا يمكن أن يشخص 13 نوعًا مختلفا من السرطان، باستخدام قطرة واحدة من الدم.

الاختبار طوره باحثون بالمركز الوطني الياباني للسرطان في طوكيو، بالتعاون مع شركات محلية، حسبما ذكرت صحيفة “جابان نيوز” اليابانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وأوضح الباحثون، أن “الاختبار الجديد يركز على الاختلافات في الحمض الريبوزي النووي الميكروي (miRNA)، والذي تفرزه الخلايا في الدم كوسيلة للاتصال مع الخلايا الأخرى، بين الخلايا السليمة والخلايا السرطانية”.

وأضافوا أنه باستخدام قطرة دم واحدة فقط، قد يستطيع الاختبار اكتشاف 13 نوعًا من السرطان، أبرزها سرطانات الثدي والرئة والمعدة والمسالك القولونية والمستقيم والمريء والكبد والبنكرياس.

وبعد استخدام عينات الدم المحفوظة من 40 ألف مريض، استطاع الباحثون تحديد الحمض الريبوزي النووي الميكروي لكل نوع من أنواع السرطان المختلفة بدقة تجاوزت 95%.

لكن الباحثين لاحظوا أن دقة الاختبار قد تنخفض عند حفظ الدم، ولهذا سيستخدمون خلال الاختبارات السريرية المخطط لها في أغسطس/آب المقبل عينات دم جديدة من 3000 شخص.

وقال يت تاكاهيرو أوشيا، رئيس قسم الطب الجزيئي والخلوي في معهد بحوث المركز الياباني للسرطان: “لن يحتاج المرضى إلى إجراء اختبارات متعددة في المستقبل، وسنستطيع تحديد مراحل السرطان وخصائصه”.

وتعليقًا على نتائج الدراسة، أضاف ماساهيكو كورودا، رئيس قسم علم الأمراض الجزيئية بجامعة طوكيو الطبية: “توجد في أوروبا أبحاث تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض باستخدام الحمض الريبوزي النووي الميكروي، لكن لم تنفذ أي دراسات على عدد كبير من المرضى بهذه الصورة. لذلك سيكون بحثنا مفيدًا جدًا”.

وتوقع فريق البحث أن يحسن الاختبار فرص المرضى في تشخيص السرطان بصورة صحيحة.

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