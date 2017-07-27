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» تحذير من وحوش صيفيّة تقطع جلد الإنسان وما تفعله مروّع
تحذير من وحوش صيفيّة تقطع جلد الإنسان وما تفعله مروّع
on July 27, 2017
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خلال الصيف، ومع إرتفاع الحرارة، تخرج وحوشٌ صغيرة من جحورها، وتكون بكامل قوّتها عندما تلدغ فريستها، فتتسبّب بألم مُبرح يستمرّ لأسابيع. هذه الوحوش هي “ذباب الخَيل”.
هذه الذبابة لا تَلسَع فحسب، بل تقطع جلد الإنسان بسنّها الحاد، وبهذه الطريقة تتمكّن من الحصول على الدم الذي يساعد في عملية إباضتها، كما تتسبّب بحساسيّة وإلتهابات.
وبدأ كثيرون ينشرون صورًا لإصاباتهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، ومعظمهم في المملكة المتحدة، بحسب ما نشرته صحيفة “دايلي ميل” البريطانيّة.
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