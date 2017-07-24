استشاري مخ وأعصاب: 8 مشاكل صحية تتسبب فيها “الحالة النفسية” on July 24, 2017

يعد القلق والتوتر والغضب والشعور بالحزن من الأعراض المعروفة المصاحبة لسوء الحالة المزاجية؛ إلا أن ما يجهله البعض أن حالتنا النفسية تؤثر أيضًا على الحالة العضوية للجسم، وقد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة نفسية وعضوية.

ويقول استشاري وأستاذ مساعد المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة الدكتور عمرو حسن الحسني لـ”عاجل”، إنه حينما تكون الحالة النفسية والمزاجية جيدة تعمل أجهزة الجسم بكفاءة وتتحسن وظائفها، في حين أن سوء الحالة المزاجية يؤثر سلبًا على الجهاز العصبي الذي يسيطر على باقي أجهزة الجسم.

ويضيف أن أي تأثر في عمل الجهاز العصبي يؤثر على كفاءة الأجهزة الأخرى كالجهاز الهضمي أو المثانة أو القلب وغيره.

ويشير إلى أن سوء الحالة النفسية يمكن أن يؤدي لظهور مشاكل صحية، مثل: الصداع التوتري، والنصفي، والإمساك المزمن، وظهور حب الشباب، وضعف الذاكرة، وفقدان الرغبة الجنسية.

كما يمكن أن تؤدي إلى تدهور حالة بعض المرضى مثل مرضى السكري والتهاب الأعصاب الحسية وآلام الأعصاب، مشيرًا إلى أن سوء حالتهم النفسية يمكن أن يزيد من شعورهم بالألم نتيجة هذه الأمراض رغم أن سببها عضوي بالأساس لكنها تتأثر سلبًا وإيجابًا بالحالة المزاجية.

والدكتور عمرو حسن الحسن هو استشاري وأستاذ مساعد المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، حاصل على ماجستير ودكتوراه في المخ والأعصاب والطب النفسي، وعضو الجمعية الأوروبية لأعصاب الأطفال.

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