ريجيم كيميائي ﻹنقاص سريع للوزن on July 19, 2017

إليك ريجيم سريع يمكنك من خسارة وزنك الزائد وغير المرغوب به، خاصة الدهون المتراكمة في منطقة الوسط المتمثلة في البطن والأرداف. ويعتبر من أفضل برامج وأنظمة الريجيم السريعة التي تعتمد على تناول الأطعمة التي تساعد الجسم على خسارة الوزن بسرعة وسهولة.

الأسبوع الأول

أولاً: وجبة الإفطار:

وجبة الإفطار ثابتة خلال الأسبوع الأول وهي عبارة عن:

1 : 2 بيضة مسلوقة جيداً + 1/2 ثمرة جريب فروت أو برتقال ويمكن تناول عصير طازج بدون سكر

اليوم الأول

ثانياً: وجبة الغداء:

2 بيضة مسلوقة + طبق سلطة

ثالثاً: وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة + 2 كوب زبادي منزوع الدسم + ثمرة برتقال أو جريب فروت

اليوم الثاني

ثانياً: وجبة الغداء:

قطعة لحم مسلوق أو مشوي + طبق سلطة

ثالثاً: وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة + ثمرة برتقال أو جريب فروت

اليوم الثالث

ثانياً: وجبة الغداء:

قطعة لحم مسلوق أو مشوي + طبق سلطة

ثالثاً: وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة + ثمرة برتقال أو جريب فروت

اليوم الرابع

ثانياً: وجبة الغداء:

2 بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش + خضار مسلوق

ثالثاً: وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة أو كوب زبادي منزوع الدسم + خضار مسلوق (سوتيه) + طماطم

اليوم الخامس

ثانياً: وجبة الغداء:

سمك مشوي أو تونة بدون زيت أو مغسولة جيداً

ثالثاً: وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة + خضار مسلوق

اليوم السادس

ثانياً: وجبة الغداء:

قطعة لحم مسلوق أو مشوي + ثمرة برتقال أو جريب فروت + طماطم

ثالثاً: وجبة العشاء:

خليط الفواكه الطازجة مكون من (مانجو + موز + عنب + تمر + تين)

اليوم السابع

دجاج + طماطم + خضار مسلوق + ثمرة جريب فروت أو برتقال

ثالثاً: وجبة العشاء:

دجاج + طماطم + برتقالة

الأسبوع الثاني

اليوم الأول

تناول أي صنف وأي كمية من الفواكه ما عدا التين والموز والتمر والمانجو والعنب

اليوم الثاني

تناول أي نوع من الخضروات المسلوقة وأي نوع سلطة ما عدا البقوليات الجافة والبطاطس

اليوم الثالث

مزيج من اليوم الأول والثاني، أي تناول الخضروت المسلوقة والفواكه بأي كمية

اليوم الرابع

سمك مشوي أو تونة بدون زيت + طبق سلطة

اليوم الخامس

دجاج أو لحم مسلوق أو مشوي + صنف واحد من الخضار المسلوق

اليوم السادس واليوم السابع

صنف واحد من الفاكهة في اليومين مثل الجوافة والبرتقال والخوخ والكمثرى والتفاح، أي تناول صنف واحد من الفاكهة طوال اليومين وبأي كمية

الأسبوع الثالث

اليوم الأول

4 شرائح لحم أو دجاج مسلوق أو مشوي + علبة تونة بدون زيت + 3 حبات طماطم + 4 حبات خيار + توست + ثمرة برتقال أو جريب فروت

اليوم الثاني

2 شريحة لحم مشوي + 4 حبات خيار + 3 حبات طماطم + توست + تفاحة + برتقالة

اليوم الثالث

علبة تونة بدون زيت + قطعة جبن قريش + طبق خضار + 2 حبات طماطم + 2 حبات خيار + توست + ثمرة برتقال أو جريب فروت

اليوم الرابع

1/2 دجاجة + 4 حبات طماطم + 3 حبات خيار + توست + ثمرة برتقال أو جريب فروت

اليوم الخامس

1/4 دجاجة + 2 بيضة + 1 خس + 4 خيار + 3 طماطم + ثمرة برتقال

اليوم السادس

2 صدر دجاج + قطعة جبن خالية الدسم + توست + 2 طماطم + 2 خيار + علبة زبادي خالية الدسم + ثمرة برتقال أو جريب فروت

اليوم السابع

تونة + جبن + خضار مسلوق + 2 خيار + 2 طماطم + توست + ثمرة برتقال أو جريب فروت

الأسبوع الرابع

نفس نظام برنامج الأسبوع الأول

تعليمات هامة خلال فترة إتباع الريجيم الكيميائي:

1- يجب الالتزام ببرنامج الريجيم كما هو دون زيادة أو نقصان وبالكميات المحددة.

2- يجب شرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم.

3- يجب ممارسة الرياضة يومياً بما لا يقل عن 30 دقيقة.

التعليقات