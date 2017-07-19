أفضل الطرق المنزلية لتهدئة الام الحلق بوصفات طبيعية
on July 19, 2017
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التهابات الحلق عادة ماتكون أول أعراض الإصابة بالبرد و بغض النظر عن السبب في الام الحلق فيجب الإسراع في علاجها حتى لا تسوء أكثر و تؤثر على أدائك اليومي، تعرف على أفضل 10 طرق لتهدئة التهابات الحلق في المنزل لتنعم بشتاء صحي . مضادات الالتهاب أكثر الطرق كفائة للقضاء على الام الحلق بتناول مضادات الالتهابات و التي من السهل وجودها في خزانة أدوية المنزل و غالباً ماتحتوي تلك الأدوية على مسكنات و مضاد للالتهابات مما سيعيطك شعور أفضل عند البلع و آلام أقل . غرغرة الماء
المملح أثبتت دراسات عدة أن الغرغرة باستخدام ماء دافئ مع قليل من الملح عدة مرات يومياً يفيد في تهدئة احتقان الحلق و ينصح الطبيب بتذويب نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء و إذا كان الطعم لاذع بالنسبة لك يمكنك إضافة القليل من العسل لما له من فوائد عديدة و منها علاج التهابات الحلق و المضمضة بهم فذلك يُساعد على طرد البكتريا .
الاستحلاب و البخاخ حبوب الاستحلاب التي تباع ماهي إلا حلويات صلبة و نادراً ماتجد نوع جيد يُهديء من الام الحلق فعلاً كل ما يفعله هو الحفاظ على ترطيب الحلق و يُنصح باختيار الأنواع التي تحتوي على النعناع أو الكينا، توجد أيضاً بعض أنواع البخاخات التي تُساعد على تهدئة الألم مؤقتاً مثل : منتجات Chloraseptic شراب الكحة حتى إن كنت لا تُعاني من الكحة فإن شراب الكحة يُساعد على تلطيف الحلق و تهدئة الاحتقان و إذا كنت متجه للعمل يجب مراعاة اختيار نوع لا يُسبب النعاس . السوائل الحفاظ على ترطيب الجسم هام جداً خصوصاً إذا كنت مريض وتعاني من التهابات الحلق لأن السوائل تُحافظ على ترطيب الأغشية المخاطية و تزيد من قدرتها على محاربة البكتريا و تجعل جسدك قادر على تحمل أعراض البرد بصورة أفضل . Advertisement الشاي كوب من الشاي الدافئ يمنحك ترطيب و تهدئة فورية لـ الام الحلق للمحتقن، بالإضافة إلى أن الشاي يحتوي على مضادات أكسدة تُساعد في مقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة و يمكنك تحليته بالعسل لنتائج أفضل لأن العسل له خصائص مقاومة للبكتريا و الالتهابات. حساء الدجاج من أقدم العلاجات التي استخدمت على مر الزمن لعلاج نزلات البرد و الام الحلق فهو سهل البلع بالإضافة إلى أن الصوديوم الموجود في مرقة الدجاج يساعد على تهدئة الحلق و يمكنك إضافة بعض الخضروات للحصول على وجبة صحية .
المارشملو ” الخطمي” لا يوجد دليل واضح حتي الآن أن أعشاب المارشملو دخلت في تصنيع أدوية البرد منذ قديم الأزل و الأمر كذلك لحلوى المارشملو التي تساعد على تهدئة التهاب الحلق بسبب المادة الجيلاتينية الموجودة بها . الراحة ربما لا يكون الحل الأسرع و لكن الحصول على بعض الراحة ربما يكون أفضل مايمكن فعله لمقاومة العدوى . المضادات الحيوية أحياناً يكون التهاب الحلق بسبب عدوى بكتيرية و في تلك الحالة يلزم المضاد الحيوي ليتم القضاء على البكتيريا .
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