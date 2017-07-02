بالون صغير لعلاج السكري دون أدوية on July 2, 2017

كشفت مجموعة من الأطباء أن البالون الصغير المملوء بالماء الساخن الذي يتم وضعه بالقناة الهضمية يمكن أن يكون قادرًا على علاج داء السكري من النوع الثاني.

ويُمكّن هذا العلاج الثوري الذي يستغرق ساعة فقط، عشرات الآلاف من مرضى السكري من الاستغناء عن الأنسولين وجراحة إنقاص الوزن.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يتضمن الإجراء العلاجي الجديد، إدخال بالون صغير أصغر من حبة الأرز في الأمعاء الدقيقة عن طريق الفم باستخدام أنبوب رفيع يُعرف بالمنظار.

وبمجرد وصوله هناك، يتم نفخ البالون بضخ الماء الساخن إليه حيث تؤدي الحرارة إلى فقدان حوالي 10 سم من بطانة الأمعاء ثم يتم ملء البالون بالماء البارد.

وتعمل هذه العملية على تغير كيمياء الجسم، ما يساعد على امتصاص ومعالجة السكر من النظام الغذائي مرة أخرى.

وأوضح الدكتور ديفيد هوبكنز من معهد السكري في مستشفى “كينغز كوليدج” في لندن، الذي يشارك في التجربة الحالية للعلاج، أنه يأمل أن يستفيد مرضى السكري في مراحله المبكرة جدًا من هذا العلاج الثوري.

وقال: “من الممكن استخدام هذه العملية لعلاج الحالات المبكرة من داء السكري من النوع الثاني بمجرد اكتشاف حالة المريض. ففعالية عكس تأثيرات مرض السكري تكون أكبر بكثير إذا رُصد المرض مبكرًا”.

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