نصائح ذهبية لمرضى السكري قبل رحلات الطيران on July 1, 2017

قالت الجمعية الألمانية لعلاج السكري إنه يجوز للمرضى السفر في رحلات الطيران الطويلة نسبيا دون مشاكل بشرط إتباع بعض النصائح والإرشادات الهامة.

وأوضحت أنه ينبغي على المرضى اصطحاب ضعف كمية الأنسولين وأشرطة القياس وغيرها من الأدوية، التي يتم اصطحابها في الظروف العادية.



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كما ينبغي خلال رحلة الطيران الطويلة قياس نسبة السكر بالدم كل ساعتين؛ نظرا لأن فارق التوقيت والبيئة المحيطة غير المعتادة قد يكون لهما تأثير سلبي على الجسم، ومن المهم أيضا استخراج شهادة طبية تسمح للمريض باصطحاب الأدوية والحقن في رحلات الطيران.وأثناء التواجد في المنتجعات السياحية ينبغي على المرضى مراعاة ألا تتعرض الأدوية أو جهاز قياس نسبة السكر أو أشرطة القياس لأشعة الشمس المباشرة.