طريقة بسيطة لعلاج السكري في المنزل

توصل عدد من العلماء من جامعة ماستريخت في هولندا، إلى طريقة تساعد على تحسين حالة المرضى الذين يعانون من داء السكرى من النوع 2.
الطريقة التي أثبتت نجاحها على مجموعة كبيرة من المرضى، عبارة عن خفض حرارة المنزل درجة واحدة فقط.
تم نشر تلك الأبحاث التي أشرف عليها البروفيسور، فوتير فان ماركن ليختينبيلت، في مجلة Building Research & Information.
وتبين من التجارب أن “البرودة المعتدلة” في المنزل مفيدة لمرضى السكري، وتخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار درجة مئوية واحدة، على مدى 10 أيام، يؤثر إيجابيا على استقلاب الغلوكوز، بحسب موقع “ميل رو”.
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