ليبيريا.. وفاة 11 شخصاً بمرض «غامض» on April 28, 2017

توفي 11 شخصا بسبب مرض غير معروف في ليبيريا، في حين أصيب تسعة آخرون على الأقل بالمرض، حسبما ذكر مسؤول بقطاع الصحة اليوم (الجمعة).

وقال فرانسيس كاتيه، كبير مسؤولي القطاع الطبي في ليبيريا: إن هؤلاء المصابين بالمرض «الغريب» ظهرت عليهم أعراض لآلم شديد في المعدة وصداع الرأس.

وأضاف، أن اختبارات أولية أظهرت أن المرض لم يكن إيبولا.

وكانت ليبيريا، بالإضافة إلى غينيا وسيراليون المجاورتين، أكثر الدول تضررا من تفشي الإيبولا، الذي قتل أكثر من 11 ألف شخص في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2013 ومنتصف عام 2016.

وقال كاتيه: إنه تم إرسال عينات دم للتحليل إلى مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة.

وكشفت سلطات الصحة عن المرض غير المعروف في 25 أبريل (نيسان)، عندما توفي الكثير من الأشخاص في مقاطعة سينوي جنوب شرقي البلاد.

ويشتبه أطباء في أنه يتم نقل المرض عبر الاتصال الجسدي.





توفي 11 شخصا بسبب مرض غير معروف في ليبيريا، في حين أصيب تسعة آخرون على الأقل بالمرض، حسبما ذكر مسؤول بقطاع الصحة اليوم (الجمعة).

وقال فرانسيس كاتيه، كبير مسؤولي القطاع الطبي في ليبيريا: إن هؤلاء المصابين بالمرض «الغريب» ظهرت عليهم أعراض لآلم شديد في المعدة وصداع الرأس.

وأضاف، أن اختبارات أولية أظهرت أن المرض لم يكن إيبولا.

وكانت ليبيريا، بالإضافة إلى غينيا وسيراليون المجاورتين، أكثر الدول تضررا من تفشي الإيبولا، الذي قتل أكثر من 11 ألف شخص في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2013 ومنتصف عام 2016.

وقال كاتيه: إنه تم إرسال عينات دم للتحليل إلى مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة.

وكشفت سلطات الصحة عن المرض غير المعروف في 25 أبريل (نيسان)، عندما توفي الكثير من الأشخاص في مقاطعة سينوي جنوب شرقي البلاد.

ويشتبه أطباء في أنه يتم نقل المرض عبر الاتصال الجسدي.

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