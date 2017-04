دراسة تحذر من مخاطر تناول مشروب الطاقة on April 28, 2017

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول مشروبات الطاقة الغنية بالكافيين والسكر هى أكثر خطورة من الكافيين وحده، وذلك وفقا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الذى قال إن الدراسة كشفت أن تناول أربعة علب من مشروب الطاقة أدى إلى تغيرات غير طبيعية في ضغط الدم وإيقاع القلب في غضون ساعتين فقط. وتوصل الباحثون إلى أن تناول لتر فقط من مشروب الطاقة أدى إلى تغييرات عميقة في النشاط الكهربائي في القلب وضغط الدم، لاحتوائه على حوالى27 ملاعق صغيرة من السكر و 320 مجم من الكافيين، جنبا إلى جنب مع غيرها من المواد الطبيعية مثل التورين، الجينسنغ والكارنيتين. وقال الباحثون إن التأثير على القلب كان أكبر بكثير من شرب نفس حجم المشروب مع محتوى كافيين مكافئ ولكن لا يوجد به سكر أو مواد مضافة، ووجد الباحثون مشروبات الطاقة تسبب "توقف" القلب لمدة 10 ميلي ثانية إضافية بين الضربات، وهذا يمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب الذي يهدد الحياة. وقالت الدكتورة "إميلي فليتشر"، من المركز الطبي للقوات الجوية الأمريكية بولاية كاليفورنيا، إن هناك أكثر من 500 نوع من مشروبات الطاقة في السوق، التى تضر بصحة المواطنين .

