انتبهي.. هذا ما يحدث لجسدكِ بعد 10 ساعات من وضع طلاء الأظافر؟ on April 28, 2017

تحب الفتيات استخدام المانكير لتلوين الأظافر وإضفاء شكل جذاب عليها، لكن العلم يحذر من ضرره على الصحة.

تكمن مخاطر المانكير في سُمِّيته، ففي حين أوضحت دراسات سابقة تسببه في الاصابة بالسرطان ومشكلات بالخصوبة، أظهرت دراسة أخرى أن بعض مستحضرات تجميل الأظافر الحديثة تحتوي على المكونات التالية، التي تستطيع أن تدمر صحتكم تدميراً خطيراً:

nail polish

تولوين: وهو مادة مذيبة تضفي لمسة أخيرة ذات نعومة على الأظافر وتحافظ على اللون.

يمكن أن تؤثر مادة التولوين على الجهاز العصبي المركزي وتتسبب في اضطرابات متعلقة بالقدرة الإنجابية، كما أن الصداع والشعور بالضعف وفقدان الوعي والشعور بالغثيان هي بعض الآثار المترتبة على استخدام مانكير غير مطابق للمواصفات.

الفورمالدهيد: وهو غاز عديم اللون يساعد على زيادة مدة تخزين الطلاء.

فإن كنتِ تعانين الحساسية، يمكن أن يتسبب التعرض للفورمالدهيد في التهابات جلدية وحروق كيماوية ممكنة، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يتسبب في اضطراب ضربات القلب، والتشنجات، والسرطان.

ديبوتيل الفثالات: وهو يُستخدم للتعطير، حيث يمكن أن يؤدي وجود هذا المكون الخطير إلى اضطرابات الغدد الصماء، والأمراض النسائية، وأمراض الجهاز التنفسي.

وفي دراسة أجراها علماء على مجموعة تتكون من 24 امرأة، أظهرت معظم المشاركات مستويات عالية من ثنائي فينيل الفوسفات، وهو أحد مشتقات ثلاثي فينيل الفوسفات الذي يتكون عبر عملية الأيض، بعد مرور 6 ساعات من وضع الطلاء.

وبعد مرور 10 ساعات، ارتفعت مستويات ثنائي فينيل الفوسفات 7 أضعاف عن المستوى الطبيعي، وهي نتائج مثيرة للقلق حقاً.

كيف تختارين طلاء الأظافر الذي لا يضر بصحتك؟

nail polish

تمتلك بعض عبوات وزجاجات المانكير علامات معينة:

“خالي من 5” أو (5-Free): وتعني أن المنتج لا يحتوي على الفورمالدهيد، أو مشتقاته الصمغية (وهي مشتقات الفورمالدهيد الصمغية)، أو التولوين، أو ديبوتيل الفثالات، أو الكافور.

“خالي من 3” أو (3-Free): وتعني أن طلاء الأظافر خالي من 3 مكونات ضارة، وهي: الفورمالدهيد، وديبوتيل الفثالات، والتولوين.

فإن كنت تحبين طلاء أظافرك فتذكّري دائماً هذه النصائح عند وضعه أو عند شرائه.

تحب الفتيات استخدام المانكير لتلوين الأظافر وإضفاء شكل جذاب عليها، لكن العلم يحذر من ضرره على الصحة.

تكمن مخاطر المانكير في سُمِّيته، ففي حين أوضحت دراسات سابقة تسببه في الاصابة بالسرطان ومشكلات بالخصوبة، أظهرت دراسة أخرى أن بعض مستحضرات تجميل الأظافر الحديثة تحتوي على المكونات التالية، التي تستطيع أن تدمر صحتكم تدميراً خطيراً:

nail polish

تولوين: وهو مادة مذيبة تضفي لمسة أخيرة ذات نعومة على الأظافر وتحافظ على اللون.

يمكن أن تؤثر مادة التولوين على الجهاز العصبي المركزي وتتسبب في اضطرابات متعلقة بالقدرة الإنجابية، كما أن الصداع والشعور بالضعف وفقدان الوعي والشعور بالغثيان هي بعض الآثار المترتبة على استخدام مانكير غير مطابق للمواصفات.

الفورمالدهيد: وهو غاز عديم اللون يساعد على زيادة مدة تخزين الطلاء.

فإن كنتِ تعانين الحساسية، يمكن أن يتسبب التعرض للفورمالدهيد في التهابات جلدية وحروق كيماوية ممكنة، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يتسبب في اضطراب ضربات القلب، والتشنجات، والسرطان.

ديبوتيل الفثالات: وهو يُستخدم للتعطير، حيث يمكن أن يؤدي وجود هذا المكون الخطير إلى اضطرابات الغدد الصماء، والأمراض النسائية، وأمراض الجهاز التنفسي.

وفي دراسة أجراها علماء على مجموعة تتكون من 24 امرأة، أظهرت معظم المشاركات مستويات عالية من ثنائي فينيل الفوسفات، وهو أحد مشتقات ثلاثي فينيل الفوسفات الذي يتكون عبر عملية الأيض، بعد مرور 6 ساعات من وضع الطلاء.

وبعد مرور 10 ساعات، ارتفعت مستويات ثنائي فينيل الفوسفات 7 أضعاف عن المستوى الطبيعي، وهي نتائج مثيرة للقلق حقاً.

كيف تختارين طلاء الأظافر الذي لا يضر بصحتك؟

nail polish

تمتلك بعض عبوات وزجاجات المانكير علامات معينة:

“خالي من 5” أو (5-Free): وتعني أن المنتج لا يحتوي على الفورمالدهيد، أو مشتقاته الصمغية (وهي مشتقات الفورمالدهيد الصمغية)، أو التولوين، أو ديبوتيل الفثالات، أو الكافور.

“خالي من 3” أو (3-Free): وتعني أن طلاء الأظافر خالي من 3 مكونات ضارة، وهي: الفورمالدهيد، وديبوتيل الفثالات، والتولوين.

فإن كنت تحبين طلاء أظافرك فتذكّري دائماً هذه النصائح عند وضعه أو عند شرائه

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