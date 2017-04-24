اعراض الأمراض السرطانية الأكثر إنتشاراً بين الرجال on April 24, 2017

بعض الأمراض السرطانية هي أكثر شيوعاً بين الرجال حول العالم.

وهذه الأمراض هي سرطان القولون، سرطان البروستاتا، سرطان الرئة، سرطان المثانة وسرطان الغدد الليمفاوية .في عالمنا العربي سرطان الرئة هو الأكثر فتكاً بالرجال وفق دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية يليه سرطان الدم.ما هو خطير في هذه الأمراض هو أن معظمها لا أعراض مبكرة خاصة بها تمكن المريض من إكتشاف المرض بشكل مبكر. لذلك من الأهمية بمكان الخضوع وبشكل دوري للفحوصات لإكتشاف المرض قبل أن ينتشر.

سرطان الرئة

سرطان الرئة هو المسبب الاول للوفيات بسبب الامراض السرطانية حول العالم وهو الأكثر شيوعاً بين الرجال في العالم العربي خصوصاً في المغرب، الجزائر، ليبيا، تونس، سوريا، الأردن، العراق، لبنان ،الإمارات والبحرين. هو نمو غير منضبط لخلايا سرطانية وغير طبيعية في إحدى أو كلتي الرئتين. التدخين هو المسبب الأول له سواء كان ايجابياً أو سلبياً بالإضافة الى تلوث الهواء والتعرض لغاز الرادون. من الأعراض التي يجب التنبه اليها هي السعال المستمر، ألم في الصدر، ظهور الدماء بعد السعال في البلغم، ضيق في النفس، صفير في الصدر، خشونة مفاجئة في الصوت، فقدان غير مبرر للوزن، ألم في العظام وحمى لا تزول.

سرطان البروستاتا

من الأمراض السرطانية الشائعة جداً بين الرجال ويموت بسببه ١٠ الاف رجل سنوياً مع يجعله في المرتبة الثانية بعد سرطان الرئة. في عالمنا العربي السرطان هذا ينتشر بكثرة في كل من السودان، الصومال، الكويت وقطر. يتكون ويتطور داخل غدة البروستاتا والتي هي المسؤولة عن إنتاج السائل المنوي.

من الأمراض التي يصعب تشخيصها لأن الأعراض خلال المراحل الأولى شبه معدومة ولكن هناك مجموعة من الأعراض الشائعة التي يجب التنبه اليها وهي صعوبة التحكم بالمثانة، الحاجة المتكررة للتبول، الإحساس بالألم خلال التبول أو ممارسة العلاقة الحميمة، آلام في أسفل الظهر، الدم في البول وضعف مفاجئ في الأنتصاب. السرطان هذا قد يكون بطيء النمو أو من النوع العدائي جداً.. فلا مجال للتوقع هنا.

سرطان القولون

القولون هو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، والسرطان عادة يكون في الـ ١٥ سم الأخيرة منه. يبدأ ككتلة صغيرة من الخلايا غير السرطانية لتتحول لاحقاً الى كتل سرطانية. لا تظهر أعراض مبكرة وهو يصنف من السرطانات التي يصعب تشخيصها في مراحل الأولى. لكن من العلامات التي يجب أن تثير القلق هي ظهور الدم في البراز ولو لمرة واحدة، خسارة الوزن بشكل مفاجئ و الإرهاق الدائم.

سرطان المثانة

ينشأ في بطانة المثانة وحتى الأن العلماء لم يتمكنوا من معرفة الأسباب المباشرة التي تؤدي الى الإصابة به. إحتمال إصابة الرجال به هي ثلاثة أضعاف إحتمال إصابة النساء به. النسبة هذه تتضاعف كلما تقدم الرجل بالسن. من الأعراض التي يجب التنبه اليها هي وجود دم في البول و الشعور بحرقة أو ألم عند التبول، والتبول بشكل متكرر. أيضاً من الامراض التي يصعب تشخصيها في مراحل مبكرة وعادة لا يتمكن اكتشافه الا بعد ان يصل الى مراحل متقدمة.

سرطان الغدد الليمفاوية

رغم كونه من الامراض التي يصعب تشخيصها لكنه الأكثر قابلية للعلاج بين الأمراض السرطانية كلها. يبدأ في الغدد اللمفاوية في الخلايا المكافحة للعدوى في جهاز المناعة. وهي تتواجد في العقد الليمفاوية، الغدة الزعترية، ونخاع العظم والطحال وأجزاء أخرى من الجسم. وحين تصبح سرطانية فان الخلايا تنمو بشكل سريع لا يمكن السيطرة عليه.

نوعان من سرطان الغدد اللمفاوية وهو للاهودجكينية وهو الاكثر شيوعاً والهودجكينية وهو الاقل شيوعاً.

من الأعراض التي يجب التنبه اليها هي ظهور كتل غير مؤلمة تحت الجلد وهذه الكتل من الاعراض الاكثر شيوعاً وهي عادة تتغير في الحجم بين فترة وأخرى. الشعور بالضعف والإرهاق ، الإصابة المتكررة بالحمى، التعرق الليلي غير المبرر، السعال المستمر والشعور بآلام في الصدر.

سرطان الدم

تنشأ خلايا الدم عادة في النخاع العظمي كخلايا جذعية وتشكل لاحقاً أنواعاً مختلفة من خلايا الدم الحمراء أو البيضاء أو الصفائح ثم يتم نقلها الى مجرى الدم. لكن عندما يصاب الشخص بسرطان الدم فان نخاع العظم يبدأ بإنتاج خلايا الدم البيضاء الشاذة بكثرة وتبدأ بالدخول الى مجرى الدم ومنع الخلايا السليمة من القيام بوظائفها.

من أعراض سرطان الدم، الشعور بالتعب والإعياء، فقدان حاد غير مبرر للوزن، فقدان الشهية أو الشبع رغم تناول كميات قليلة، سهولة الإصابة بالكدمات وحصول النزيف، حمى متكررة، تعرق ليلي غير مبرر، إنتفاخ غريب في منطقة البطن بالإضافة الى تورم ونزيف في اللثة.

سرطان الخصية

رغم كونه من الأمراض السرطانية غير الشائعة بشكل كبير بين الرجال ولكن يجب الإضاءة عليه . قد يصيب خصية واحدة أو الخصيتين معاً ومخاطر الاصابة به تبدأ من سن الخامسة عشر عاماً وحتى الخامسة والثلاثين. أسباب الاصابة به غير معروفة ولكن يمكن كشفه بشكل مبكر. من أعراضه: ظهور كتلة صلبة أو تضخم في الخصية، الشعور بثقل في الخصيتين، الألم في منطقة البطن والعضو الذكري، تجمع السوائل في كيس الصفن وتضخم في منطقة الثدي.

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