3 أسباب توضح لماذا لا يجب تجاهل ظهور الشعر الأبيض مبكرًا: الأمر خطير on April 23, 2017

ظهور الشعر الأبيض هو من أحد علامات تقدم السن، البعض يتقبله بشكل طبيعي وهناك آخرون يرونه أمرًا سيئًا لذا يحاولون إخفاءه بأي شكل من الأشكال، وذلك كي يظهر عليهم التقدم بالسن، ولكن ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة لدى شخص لم يتعدى سنه 30 عامًا، هو أمر يدعو للقلق، وقد يحمل إشارات كثيرة لإصابة ذلك الشخص ببعض الأمراض أو معاناته من نقص في بعض العناصر، ولاسيما في حالة أنه ليس وراثيًا، لذا لابد من الانتباه لذلك الأمر وإعطاءه الاهتمام.

فقد يكون ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة دليل على إصابة الشخص بأمراض القلب، أو نقص فيتامين D3 وB12، ورصد موقع «برايت سايد» 3 مخاطر مرتبطة بظهور الشعر الأبيض.

3. أمراض القلب

إذا وجدت تزايد سريع في الشعر الأبيض في رأسك، عليك استشارة طبيب أمراض قلب، فقد كشف العلماء عن أن الظهور المبكر للشعر الأبيض مرتبط بالإصابة بمرض القلب الإقفاري.

2. تراكم البيروكسيد

بصيلات الشعر تفرز كميات صغيرة من هيدروجين البيروكسيد، ولكن إذا تراكمت كميات هيدروجين البيروكسيد على البصيلات فإنها تتسبب في إزالة صبغة الشعر، ولكن تلك الحالة يمكن معالجتها بمركب UVB المنشط، والذي يستخدم أيضًا لمعالجة اضطرابات تصبغ الجلد.

1. نقص فيتامينات D3 وB12

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا غير متوازن، فأنت أكثر عرضة لظهور الشعر الأبيض، لأن نقص فيتامين D3 وB12 يؤدي لنقص الميلانين، وهي المادة التي تعطي للشعر والجلد صبغته.

ومع ذلك لابد من أخذ العوامل الوراثية في الاعتبار، فإذا لاحظت ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة، ووجدت أحد الوالدين كان يعاني من ظهور الشعر الأبيض في نفس السن، فلا داعي للقلق.

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