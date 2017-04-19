الكلاب قادرة على الكشف عن سرطان الثدي on April 19, 2017



بيّنت دراسة جديدة ثورة حديثة في الكشف عن سرطان الثدي، وتجلى ذلك بنجاح علماء في تدريب كلب من نوع «بيرجيه ألمان» أو «جيرمان شيبرد» للكشف عن سرطان الثدي بنسبة تصل إلى مئة بالمئة.

ومن خلال العمل على افتراض أن خلايا سرطان الثدي لها رائحة مميزة، نجح فريق البحث في استخدام أنوف الكلاب الحساسة في الكشف عن المرض الخبيث.



التعليقات

وبمساعدة اختصاصي الكلاب جاكي إكسبيرتون، قام الفريق بتدريب كلب للتعرف على الخلايا السرطانية من غير السرطانية، وبعد 6 أشهر فقط كان الكلب قادراً على التعرف على السرطان بدقة تصل إلى 100 بالمئة.ووفقاً لما أوردته صحيفة «ديلي ميل» فإن هذه التقنية بسيطة وغير جراحية ورخيصة، ويمكن أن تحدث ثورة في الكشف عن السرطان في البلدان التي يصعب فيها تصوير الثدي بالأشعة.وقالت الدكتورة إيزابيل فرومانتين، التي تقود المشروع في باريس: إن العديد من البلدان يوجد بها أطباء الأورام، وجراحون، ولكن يصعب تشخيص الإصابة بالسرطان خاصة في المناطق الريفية، وهذا يعني أن الناس يصلون متأخرين جداً للحصول على العلاج المنقذ للحياة.