الكلاب قادرة على الكشف عن سرطان الثدي

بيّنت دراسة جديدة ثورة حديثة في الكشف عن سرطان الثدي، وتجلى ذلك بنجاح علماء في تدريب كلب من نوع «بيرجيه ألمان» أو «جيرمان شيبرد» للكشف عن سرطان الثدي بنسبة تصل إلى مئة بالمئة.
ومن خلال العمل على افتراض أن خلايا سرطان الثدي لها رائحة مميزة، نجح فريق البحث في استخدام أنوف الكلاب الحساسة في الكشف عن المرض الخبيث.
ووفقاً لما أوردته صحيفة «ديلي ميل» فإن هذه التقنية بسيطة وغير جراحية ورخيصة، ويمكن أن تحدث ثورة في الكشف عن السرطان في البلدان التي يصعب فيها تصوير الثدي بالأشعة.
وقالت الدكتورة إيزابيل فرومانتين، التي تقود المشروع في باريس: إن العديد من البلدان يوجد بها أطباء الأورام، وجراحون، ولكن يصعب تشخيص الإصابة بالسرطان خاصة في المناطق الريفية، وهذا يعني أن الناس يصلون متأخرين جداً للحصول على العلاج المنقذ للحياة.
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