ستضر صحتك.. أطعمة لا تتناولها على معدة خاوية on April 16, 2017

ليس مهما فقط تناول الطعام بكميات معتدلة وبانتظام للحفاظ على الصحة والحيوية، لكن من الضروري أيضا اعتماد أساليب غذائية معيّنة لتفادي أي ازعاج عضوي.

فعلى سبيل المثال، قد تسبب بعض الأطعمة، رغم قيمتها الغذائية، مشاكل متنوعة في حال تناولها الفرد على معدة خاوية. تعرف عليها:

1- الطماطم

رغم أن الطماطم غنية بالمكونات الغذائية وبالفيتامين C، إلا أنها تحتوي أيضا على مستويات عالية من حمض التانيك، ما يزيد من الحموضة في المعدة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قرحة.

2- لبن الزبادي

يحتوي اللبن على عدد كبير من البكتيريا المفيدة، ولكن هذه الأخيرة من السهل أن تموت مع ارتفاع الحموضة في المعدة، لاسيما عند تناول اللبن على معدة فارغة.

3- السكر المعالج

يشكل السكر المضاف إلى الأطعمة المصنعة، كشراب الذرة عالي الفركتوز وغيره من المحليات، ضررا على الكبد. والإفراط في تناول ذلك على معدة فارغة قد يؤدي إلى تلف في الكبد.

4- الموز

يحتوي الموز على كميات عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، لكن تناوله على معدة فارغة تماما قد يؤدي إلى خلل في نسبة هذه العناصر الكيميائية في الدم.

5- القهوة

تناول القهوة على معدة فارغة يزيد من الحموضة، وهذا بدوره يسبب حرقة في المعدة وعسر الهضم طيلة اليوم.

6- الشاي

شرب الشاي على معدة خاوية يمكنه منع إفراز السوائل الهضمية والتقليل من الحمض الصفراوي في المعدة، والتي تساعد جميعها في عملية الهضم الشامل للأطعمة.

7- الحمضيات

يمكن للحمضيات كالبرتقال والغريب فروت أن تتسبب في تهيج على مستوى المريء عند البعض، لذلك ينصح بتفادي تناولها على معدة فارغة.

8- المشروبات الغازية

تناول هذا النوع من المشروبات على معدة خاوية يمكن أن يضرّ بالأغشية المخاطية ويقلل من تزويد المعدة بالدم، ما يبطئ من عملية الهضم والتسبب بالإمساك.

9- البهارات

يمكن أن تزيد التوابل أو البهارات من إنتاج الحمض وتسبب في تلف الغشاء المخاطي في المعدة إذا تم تناولها على معدة فارغة.

10- العجائن المنتفخة أو المورقة (باف بيستري)

رغم أن المخبوزات الغنية بالسكر والزبدة تعدّ من الأطعمة الرائج تناولها كوجبة إفطار، إلا أن هذا النوع من العجائن يكون مليئا بالخميرة، الأمر الذي قد يضر بطانة المعدة، ما قد يتسبب أيضا في انتفاخ البطن.

التعليقات