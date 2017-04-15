وفاة مارك وينبرغ أحد رواد الأبحاث حول مرض الإيدز on April 15, 2017

توفي عن 71 عاما الباحث الكندي مارك وينبرغ أحد رواد الأبحاث حول مرض نقص المناعة البشرية “إيدز”، بحسب ما أعلن برنامج الأمم المتحدة المعني بمكافحة المرض.

وتوفي وينبرغ غرقا قبالة أحد شواطئ فلوريدا الثلثاء الماضي، بحسب ما أعلن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض الأيدز في بيان الخميس الماضي.

وكان وينبرغ “ذا الشهرة الدولية باحثا رائدا حول مرض الأيدز منذ بداية ظهوره”، وقد أسهمت جهوده “في إنقاذ حياة ملايين الأشخاص”، بحسب البيان.

ويعود له وللفريق الذي كان يعمل معه الفضل في إطلاق عقار لاميفودين المثبط لفيروس “أتش آي في” المسبب للمرض، والذي صار يستخدم في علاج المصابين.

وأوضحت الجمعية الدولية لمكافحة الأيدزو أن مارك وينبرغ شغل منصب الرئاسة فيها بين العامين 1998 و2000.

وقالت الرئيسة الحالية للجمعية ليندا بيكير “لقد فقدنا واحدا من أكثر الأشخاص تصميما” على مكافحة المرض.

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