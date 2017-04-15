هل يمكن الشفاء من مرض السكري ؟ on April 15, 2017

الشفاء من مرض السكري من أهم التحديات التى تواجه منظمة الصحة العالمية، ويحاول العلماء إيجاد سبل للقضاء على مرض السكري و خاصة بعد زيادة معدل انتشار المرض حيث يعاني 350 فرد من مرض السكري على مستوى العالم، ولقد انتشرت في الآونة الأخيرة بعض العلاجات التي يزعم مروجوها أنها تؤدي للشفاء التام من مرض السكري فهل بالفعل يمكن الشفاء من مرض السكري ؟ هل هناك علاج طبيعي للشفاء من مرض السكري ؟ بالرغم من انتشار الشائعات مؤخراً عن وجود أدوية للشفاء التام من مرض السكري إلا أن الأبحاث لم تشير لوجود علاج نهائي لمرض السكري. فهناك بعض التقنيات التي تعمل على السيطرة على مستويات السكر ومنها التنفس بعمق، واسترخاء العضلات، و التخيل حيث تعمل على تقليل التوتر و بالتالي خفض نسبة السكر في الدم، أما المكملات الغذائية لا تعمل على علاج مرض السكري و قد تتفاعل المكملات الغذائية مع الأدوية الخاصة بمرض السكري لذا لا يجب الانسياق وراء تجربة المكملات الغذائية. اقرأ أيضاً : انفوجرافيك | أعراض ارتفاع وانخفاض مستوى السكر فى الدم تغيير نمط الحياة و السيطرة على مرض السكري بالرغم من أنه لا يمكن الشفاء التام من مرض السكري إلا أنه يمكن السيطرة على معدلات السكري عن طريق: قياس نسبة السكر في الدم على الأقل مرة يومياً. تناول دواء السكري بشكل منتظم. تحقيق التوازن بين تناول الغذاء و جرعات الأدوية الخاصة بك. الاهتمام بتناول وجبات خفيفة منخفضة السعرات بين الوجبات الرئيسية. ممارسة الرياضة بانتظام حيث تساعد الرياضة على حرق السعرات الحرارية والحفاظ على اللياقة البدنية. الاهتمام بإجراء الفحوصات الدورية بانتظام مثل ( فحص العينين، والكلى، والأعصاب ). فقدان الوزن الزائد. اقرأ أيضاً : أهمية الريجيم الصحي لمريض السكري .

الخلايا الجذعية و الشفاء من مرض السكري العلاج بالخلايا الجذعية يعطي أمل لمرضى السكري، ولكن بالرغم من ذلك لا يمكن اعتبار الخلايا الجذعية علاج حتى وقتنا الحالي، فالخلايا الجذعية هي نوع من الخلايا تتطور لأنواع أخري من الخلايا و قد تم تجربتها على بعض مرضى السكري من النوع الأول و أظهرت نتائج جيدة حتى الآن. زرع خلايا بيتا و الشفاء من مرض السكري زرع خلايا بيتا هي التكنولوجيا الجديدة لعلاج مرض السكري وتستخدم التقنية السابقة لتحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري حيث يتم الحصول على الخلايا من أحد المانحين وزرعها للشخص المصاب بمرض السكري، فعند زرع الخلايا تبدأ في إطلاق الأنسولين استجابة لمستويات السكر في الدم، كما أنها تساعد على الوقاية من مضاعفات مرض السكري مثل (أمراض القلب، والسكتة الدماغية، أمراض الكلى، واعتلال الأعصاب، ومشاكل العين ). و بالرغم من ذلك فإن مريض السكري بعد إجراء عملية الزرع يحتاج لبعض الأدوية مدى الحياة حتى لا يحدث رفض من الجسم لعملية الزرع. اقرأ أيضاً : اعتلال الكلى السكري .. أعراضه وعلاجه زراعةالبنكرياس و الشفاء من مرض السكري زراعة البنكرياس أمل جديد في علاج مرض السكري من النوع الأول حيث يتم زراعة البنكرياس للمساعدة على الحفاظ على مستوى السكر في الدم ويمكن زراعة البنكرياس للأشخاص الذين يعانون من اعتلال الكلى السكري، ومريض السكري بعد إجراء عملية الزرع يحتاج لبعض الأدوية مدى الحياة حتى لا يحدث رفض من الجسم لعملية الزرع.

تعطي الأبحاث مؤخراً أمل من أجل الشفاء التام من مرض السكري وخاصة مرض السكري من النوع الأول، أما مرض السكري من النوع الثاني فالأبحاث ما زالت قائمة بشأنه. اقرأ أيضاً :

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