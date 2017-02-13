مستشفى دار الامل الجامعي في بعلبك نظم مؤتمرا في اليوم العالمي لأمراض السرطان on February 13, 2017

نظم مستشفى “دار الامل الجامعي” في بعلبك مؤتمرا في قاعته، لمناسبة اليوم العالمي لأمراض السرطان، بحضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلا برئيس قسم الصحة في المحافظة الدكتور محمد الحاج حسن، رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور ركان علام وعدد من الاطباء الاخصائيين وجهاز التمريض وعدد من المرضى.

بدرا

والقى الدكتور يوسف بدرا كلمة المستشفى شارحا سبل الوقاية من الاصابة بمرض السرطان، واعلن عن “افتتاح قسم مستقل في المستشفى لعلاج مرضى السرطان مجهز باحدث التقنيات والادوية والعلاج”.

وناشد وزارة الصحة رفع السقف المالي للمستشفى “خصوصا وان هذه المنطقة المحرومة بحاجة الى دعم من وزارة الصحة، وهذا القسم هو من مسؤولية الوزارة، والمصابون بهذا المرض بأمس الحاجة للتغطية الصحية من قبل الوزارة”

واضاف : “ان نجاح هذا القسم وغيره لا يستمر بجهود المستشفى والاطباء فقط انما هو مسؤولية الدولة ووزارة الصحة”.

الحاج حسن

والقى الدكتور الحاج حسن كلمة المحافظ خضر أكد فيها أهمية البحث العلمي، وشكر ادارة المستشفى على عقد هذا المؤتمر “الذي يقدم الارشادات والتوعية، ويقدم كل ما يلزم من اجل الحد من هذا المرض”.

وقدم الاطباء يوسف بدرا ووسيم حيدر واسامة سفر مداخلات، كل حسب اختصاصه حول اسباب انتشار هذا المرض وسبل الوقاية وكيفة التعاطي معه”.

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