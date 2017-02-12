كيف يؤثر الوزن الزائد على فرص الإنجاب؟ on February 12, 2017

أعلنت معاهد الصحة الوطنية الأميركية أن احتمال الإنجاب لدى الأزواج الذين يعانون من وزنٍ زائدٍ هي أقل بنسبة 50 بالمئة مقارنةً مع الأشخاص الذين يتمتعون بوزنٍ طبيعي.

وقال الأطباء إن السمنة تؤثر على فرص الإنجاب بالطريقة عينها التي تؤثر فيها سلبًا على الصحة وتتسبب بأمراض متعددة مثل داء السكري وأمراض القلب.

وأضاف الأطباء أنّ السمنة المفرطة لا تمنع السيدة من الإنجاب بل تؤجل حملها أو تجعل العملية أصعب، من دون شرح الأسباب المباشرة وراء ذلك.

وكانت دراسات سابقة قد شرحت علاقة الوزن الزائد عند السيدات بإبطاء فرص الحمل لديهن وكذلك تأثير الوزن الزائد لدى الرجال على صحة السائل المنوي لديهم.

ونصح الأطباء كل الأزواج الذين يرغبون بالإنجاب بممارسة التمارين الرياضية وبتناول الأطعمة الصحية.

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