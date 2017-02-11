تناول جرعات يومية من الأسبرين يمكن أن يساعد أيضا فى معالجة السرطان on February 11, 2017

كثير من الأشخاص يتناولون الأسبرين يومياً للحد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية، ولكن الآن كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول جرعات يومية من الأسبرين يمكن أن يساعد أيضا فى معالجة السرطان.

ووفقاً لموقع صحيفة ‘ديلى ميل’ البريطانية، وجد بحث جديد من تكساس يشير إلى أن تناول الأسبرين يومياً يوقف نمو السرطان عن طريق إغلاق إنزيم تجلط الدم.

وأشار الباحثون الأمريكيون أن الأسبرين يعطل عملية تخثر الدم ‘تجلط الدم’ العادية وبالتالى يمكن أن يحرم السرطانات الخبيثة من التوسع.



وأظهر البحث، أن الأسبرين يعمل من خلال إغلاق أنزيم “COX-1”، وبالتالى يحد من عدد الصفائح الدموية المنتشرة ومستوى نشاط الأورام السرطانية.وأضاف الباحثون أن الأسبرين يستخدم لمئات السنين كمسكن للآلام، ويصفه الأطباء لتقليل تجلط الدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

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