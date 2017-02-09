دراسة: شرب الحوامل من الزجاجات البلاستيكية يجعلهن أكثر عرضة لإنجاب طفل بدين on February 9, 2017

حذرت دراسة النساء الحوامل اللائي يشربن من زجاجات بلاستيكية من أن ذلك سيجعلهن أكثر احتمالا لانجاب أطفال بدناء.

واكتشف العلماء وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية – أن مركب البيسفينول (أ) يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة لدى الأطفال قبل الولادة.

وأوضح العلماء أنه عندما يتعرض الطفل للبيسفينول أ فهو يصبح أقل حساسية تجاه الهرمون المسئول عن التحكم في الشهية.

من جانبه اعترف الخبراء بأنهم لم يندهشوا لهذه النتائج وحذروا بأهمية الدراية بالعوامل البيئية التي قد تؤدي إلى ارتفاع فرص القابلية للسمنة.



والبيسفينول أ هو مركب عضوي يتواجد في سلسلة متنوعة من حاويات المنتجات الغذائية من بينها زجاجات المياه المصنعة من البلاستيك البولي وبطانات الصفائح.

وأجرت البحث منظمة اندوسرين المعنية بالابحاث الهرمونية في العاصمة الامريكية واشنطن حيث وجدت أن صغار الفئران التي تولد لأمهات تعرضت لمركب بيسفينول أ, كانت أقل استجابة لهرمون الليبتين الذي يساعد في التحكم في الشهية ويقلل من الشعور بالجوع عندما لا يكون الجسم بحاجة للطاقة.

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