الفستق يزيد الرغبة الجنسية لدى الرجال ويعالج الضعف on January 14, 2017

زيادة الرغبة الجنسية عند الرجل، واحدة من أهم المشاكل الصحية التي قد يعاني منها الرجل في مرحلة ما في حياته، إما لأسباب صحية او بسبب تغيرات و ظروف حياتية.

ويمكن زيادة الرغبة الجنسية عند الرجل بواسطة الغذاء بشكل اساسي قبل اللجوء للادوية والعقاقير الطبية، ومن الأطعمة التي تساعد على تحسين الرغبة الجنسية الفستق الحلبي الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة المفيدة للصحة خاصة لجهة تعزيز الرغبة عند الرجل وعلاج الضعف الجنسي.

يمتاز الفستق الحلبي بخصائص صحية كبيرة لجهة علاج ضعف الانتصاب وفقدان الرغبة عند الرجل لممارسة العلاقة الحميمة، وذلك لأن تناول الفستق الحلبي يساعد في التخلص من الكوليستيرول الضار الذي يؤثر بشكل سلبي وغير مباشر على الصحة الجنسية عند الرجل، فالكوليستيرول الضار يتسبب بحدوث أمراض القلب والشرايين، وبالتالي يضعف من رغبة الرجل الجنسية.

وقام باحثون باجراء دراسة حول أثر تناول الفستق الحلبي على زيادة الرغبة عند الرجل، حيث تم اخضاع مجموعة من الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب لحمية غذائية تحتوي على 100 غرام من الفستق الحلبي لمدة ثلاثة اسابيع.



وبعد انتهاء المدة، قام الباحثون باجراء اختبارات على المرضى ليشهدوا تحسناً واضحاً لجهة المشكلة الجنسية التي يعانون منها، وسجل الباحثون أيضاً زيادة الرغبة الجنسية عند هؤلاء الرجال بعد تناولهم الفستق الحلبي بشكل منتظم.وقام الباحثون بقياس نسبة الكوليستيرول الضار عند الرجال الخاضعين للدراسة قبل الحمية وبعدها، ليتبين لهم انخفاض نسبة الكولسترول الضار لديهم بشكل تدريجي، ما انعكس ايجاباً على حل مشكلة ضعف الانتصاب و زيادة الرغبة الجنسية لديهم.

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