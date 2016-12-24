محاضرة عن سرطان الثدي في كفريا الكورة on December 24, 2016

نظمت بلدية كفريا، في قاعة المحاضرات في البلدة، محاضرة طبية للدكتور محمد هزيم تحت عنوان “سرطان الثدي: أسبابه، مخاطره وعلاجه”.

وقال هزيم: “يعتبر سرطان الثدي من أكثر السرطانات إنتشارا بين النساء على مستوى العالم. ومن اهم العوامل المرتبطة به، تقدم العمر. فسرطان الثدي أكثر شيوعا بين النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 40 سنة، ولكن يصيب أيضا النساء في كل الأعمار”.

أضاف: “هناك أيضا عامل الوراثة، التدخين، الحمل في سن متأخرة، او عدم الحمل مطلقا، عدم الارضاع من الثدي، السمنة وغيرها من الاسباب. وكلما تم اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة كلما زادت فرصة الشفاء الكامل”.

وتابع: “تستطيع المرأة أن تسهم في الاكتشاف المبكر لأورام الثدي، من طريق الفحص الذاتي، حيث يساعد هذا الفحص على معرفة التغيرات غير الطبيعية واكتشاف أي اورام في وقت مبكر”.

وشرح طرق الفحص الذاتي واساليب العلاج بحسب نوع المرض ومراحله.

وفي الختام أجاب هزيم على اسئلة الحضور، ووزعت قسائم على الحاضرين لإجراء صورة شعاعية مجانية عند مركز الجسر الشعاعي.

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