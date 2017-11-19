مدفعية تطلق قذائف مخدرات على أمريكا on November 19, 2017

حيلة مطورة اعتمدها مهربو المخدرات لنقل حزم مخدرة من المكسيك إلى أمريكا، إذ صادرت السلطات المكسيكية شاحنة معدلة تحمل مدفعاً، يطلق قذائف المخدرات عبر الحدود، وقال مكتب المدعي العام إن 203 حزم ماريغوانا تزن نحو 925 كيلوغراماً ونحو 2000 طلقة صودرت أيضا خلال عملية قرب مدينة أغوا بريتا.

وأظهرت صور عرضها مسؤولون أنبوبا ضخما من الصلب بداخله ضاغط هواء، قادر على إطلاق الحزم، وليست الفكرة هي الأولى في المكسيك، فقد سبق أن استخدمت أدوات كالمنجنيق وطائرات خفيفة لنقل المخدرات عبر الحاجز الحدودي.

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