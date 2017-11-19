طقس لبنان.. أمطار، انخفاض بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة مع عواصف رعدية on November 19, 2017

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون طقس لبنان غدا، غائما مع أمطار متفرقة، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا وتكون غزيرة ليلا مصحوبة بعواصف رعدية، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق اليونان يؤثر على لبنان ويؤدي إلى طقس متقلب وماطر، يشتد تأثيره ليل الاثنين.

– طقس لبنان المتوقع : اليوم الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا، تشتد الامطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح من حين لآخر. الإثنين: غائم مع أمطار متفرقة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا و تكون غزيرة ليلا مصحوبة بعواصف رعدية، يتوقع تساقط الثلوج بشكل متفرق ليلا اعتبارا من ارتفاع 2000 متر. الثلاثاء: غائم مع أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح قوية تقارب ال 70كم/س، واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط الثلوج بشكل متفرق اعتبارا من ارتفاع 1900 متر. تنحسر الامطار تدريجا بدءا من ليل الثلاثاء – الاربعاء.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 18 الى 24 درجة، في الجبال من 10 الى 17 درجة، في الارز من 3 الى 10 درجة وفي الداخل من 8 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها من 10 الى 40 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 14:06 ساعة غروب الشمس: 33:16

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