أمسية شعرية في بعلبك لمناسبة الاستقلال on November 19, 2017

نظمت جمعية “مركز باسل الاسد الثقافي الاجتماعي” في بعلبك، أمسية شعرية بمناسبة عيد الاستقلال، في حضور النائب كامل الرفاعي، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ممثلا برئيس دائرة البقاع الثانية الرائد غياث زعيتر، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلا براشد برو، رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس ممثلا بعضو المجلس البلدي سامي رمضان، وفاعليات سياسية وثقافية واجتماعية.

عرف الأمسية عضو اللجنة الثقافية في الجمعية نزيه نون، وقدم الشعراء علي الحاج حسن، نزار دندش وعبد الله سكرية قراءات شعرية وطنية من وحي المناسبة.

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