لحود ممثلا عون في يوم النبيذ اللبناني في سان فرنسيسكو: الإنتاج اللبناني دخل عاصمة النبيذ العالمية on November 17, 2017

نظمت وزارة الزراعة اللبنانية بالشراكة مع غرفة التجارة الأميركية اللبنانية يوم النبيذ اللبناني في سان فرنسيسكو في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود ممثلا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وقنصل عام لبنان في لوس أنجلس السفير جوني ابراهيم ممثلا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية – اللبنانية ماهر بيضون، رئيس المعهد الوطني للكرمة والنبيذ كارلوس العضم، رئيس اتحاد الكرمة والنبيذ ظافر الشاوي، وفد كبير من مصانع ومنتجي النبيذ في لبنان وغرف الصناعة والتجارة والزراعة.

تميز الحدث بإقبال كبير من المهتمين الأميركيين العاملين في القطاع وأصحاب المؤسسات السياحية الاميركية وحشد من الجالية اللبنانية وشارك في الحدث 27 مصنعا للنبيذ اللبناني وتولت إدارة تنفيذه شركة Eventions.

وعرض المنتجون اللبنانيون أصنافهم للتذوق في موقع تاريخي هو Merchants Exchange Club الذي يقع في شارع ليدسدورف ضمن الحي المالي في مدينة سان فرنسيسكو وأقيمت محاضرتان لخبيرة النبيذ المعروفة جين ريلي.

افتتح اليوم بمؤتمر صحافي عقد في حضور وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في لبنان وفي الولايات المتحدة الاميركية.

العضم

وكانت كلمة للعضم رأى فيها أن “عوامل عدة تتضافر لتجعل من النبيذ اللبناني مميزا وفريدا، منها تقاليد اللبنانيين ومهاراتهم بالاضافة إلى سعيهم إلى مواكبة آخر الإبتكارات في مجال زراعة الكرمة وإنتاج النبيذ، وتنوع المناخ وعناصر الإنتاج لدينا في لبنان”.

الشاوي

وأشار الشاوي إلى أن “لبنان يسعى إلى أن يكون بلدا منتجا لنبيذ الذواقة boutique wine”، ولاحظ أن “النبيذ اللبناني حقق في السنوات الخمس الأخيرة إنجازات واسعة في بريطانيا وأوروبا ودبي والولايات المتحدة”.

أضاف: “حضور نبيذنا لم يعد يقتصر على المطاعم اللبنانية، بل باتت زجاجاتنا موجودة على رفوف أهم تجار النبيذ وعلى لائحة نبيذ اهم المطاعم في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وشكر وزارة الزراعة ممثلة بالمدير العام لحود على رعايتها الدائمة ومتابعتها ودعمها لقطاع النبيذ في لبنان.

بيضون

بدوره قال بيضون: “إن تشجيع التجارة في الاتجاهين بين لبنان والولايات المتحدة هو أحد مهام الغرفة. إن الغرفة تسعى إلى “إقامة جسور متينة بين لبنان والولايات المتحدة بما يحقق الفائدة للطرفين”، مشيرا إلى أن “التجارة بين البلدين “في تنام مستمر في السنوات العشر الأخيرة، وقد بلغ حجم الصادرات الأميركية إلى لبنان مليار دولار سنويا”.

ابراهيم

بدوره القى القنصل ابراهيم كلمة الوزير باسيل التي شددت على تاريخ زراعة الكرمة وصناعة النبيذ في لبنان منذ حقبة الفينيقيين، وأشار إلى أن إنتاج النبيذ في لبنان بات يتوزع على كل المناطق اللبنانية بخاصة البقاع والبترون وجبيل وبحمدون والمتن وكسروان وجزين، وعدد خطوات ومشاريع وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الدبلوماسية في تسويق الانتاج الزراعي والصناعي اللبناني في كل انحاء العالم ولاسيما انتاج النبيذ”.

وأعلن “تنظيم المؤتمر المقبل للطاقة الوطنية عن التصنيع الزراعي في لبنان وعرض وتسويق النبيذ اللبناني في مختلف مناسبات ونشاطات البعثات اللبنانية في الخارج”، مشيدا بأداء وديناميكية المدير العام لحود الذي يسعى دائما الى تأمين اسواق جديدة للنبيذ اللبناني”.

لحود

بدوره القى لحود كلمة قال فيها: “بإسم فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أعلن بدء فعاليات يوم النبيذ اللبناني في سان فرانسيسكو وحلقات تذوق النبيذ اللبناني في لوس انجلوس، وأشكر القيمين على هذا اليوم وأخص بالذكر فريق عمل وزارة الزراعة وشركة Evention، كما أشيد بمصانع النبيذ من كل المناطق اللبنانية المشاركين في هذا اليوم وأهنئهم على جديتهم وحرفيتهم واحترامهم للمواصفات والنوعية المطلوبة التي جعلت من النبيذ اللبناني سفيرا مميزا للبنان في المحافل العالمية والدولية وفي بلدان الاغتراب”.

أضاف: “بالمناسبة لا بد لي، بإسم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، من الإشادة بجهود كل المساهمين في التحضير لهذا اليوم وفي الإعداد له والمساهمة في تنفيذه، وأخص بالذكر وزارة الخارجية والمغتربين، وعلى رأسها الوزير جبران باسيل، وسائر الإدارات المعنية، ولا سيما البعثات الديبلوماسية اللبنانية في مختلف أنحاء العالم التي لم تتأخر يوما عن تنفيذ ما هو مطلوب منها، لا بل كانت المبادرة والسباقة دائما لإنجاح أي نشاط يساهم في رفع اسم لبنان عاليا ويساعد على بناء وتدعيم اقتصاده. لقد قدمنا اليكم من بلد صغير بمساحته التي تبلغ 10452 كلم2 حاملين معنا بفخر مذاق النبيذ اللبناني الذي برهن منذ القدم أنه أكثر من منتج، وأبعد من مذاق طيب.

ان تنوع وجودة النبيذ اللبناني هو تعبير واضح عن طبيعة لبنان الخلابة وأرضه المعطاء وأسلوب عيش اللبناني المحب للحياة والسلام”.

وتابع: “من معبد باخوس المتجذر في تاريخ البشرية انتقل النبيذ اللبناني في الخمس السنوات الاخيرة ليرتاح في محطات عدة حول العالم بدأت في باريس لتنتقل الى برلين ثم نيويورك فواشنطن لنلتقي اليوم مع 27 من منتجي النبيذ اللبنانيين رافقونا الى هنا الى سان فرنسيسكو – كاليفورنيا العاصمة العالمية للنبيذ، ساعين الى تسليط الضوء على هذا المنتج اللبناني المتميز بما يرمي الى رفع نسبة التصدير وبالتالي رفع نسبة الانتاج وزيادة المساحة المزروعة بالكرمة وما ينتج عن ذلك من خلق فرص عمل وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمعنيين”.

وقال:” لقد استطاعت صناعة النبيذ في لبنان ان تتقدم وتتطور بمنأى عن الاوضاع السياسية والاقتصادية وواجهت التحديات بكل ثقة وثبات فما زالنا نرى انشاء مصانع جديدة واصنافا مبتكرة تدل على حيوية وابداع في الانتاج. فكانت عونا للاقتصاد وساهمت بدفع النمو وخلق فرص عمل جديدة. ان نجاح النبيذ اللبناني لا يقتصر فقط على النجاح التجاري إنما ساهم أيضا بتسويق ودعم السياحة وجعل من اسم لبنان متلازما مع الذوق الرفيع وجودة المنتجات. يشكل قطاع النبيذ قطاعا واعدا في الاقتصاد اللبناني ولذلك تم تخصيصه بقانون رقم 216 تاريخ 29/ايار 2000 ينظم إنتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ. كما اسس معهدا وطنيا للكرمة والنبيذ يجمع فيه المعنيين من القطاع العام والخاص. ينتج لبنان ما يقارب تسعة ملايين قنينة من النبيذ يصدر ما يقارب الثلث الى النصف وتوجد امكانية لزيادة الانتاج”.

وأضاف:” على الرغم من نسبة الانتاج الضئيلة التي يشكلها النبيذ اللبناني (0.02% من الانتاج العالمي) فقد استطاع ان يقطف اعترافا دوليا بمكانة لبنان في هذا المجال وان يحجز موقعه على خريطة النبيذ العالمية. يعتبر إنتاج النبيذ نموذجا قابلا للتطوير، ذلك أن مؤشر الإنتاج والتسويق وحجم الطلب المتنامي، يدفعنا الى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي ينمو الطلب عليه، عربيا وآسيويا وأوروبيا واميركيا. إن ما تحقق ويتحقق اليوم هو ثمرة تضافر جهود كثيرين بدءا من رأس الهرم فخامة رئيس الجمهورية، الى جميع الوزراء المعنيين واخص وزير الزراعة الاستاذ غازي زعيتر والوزير باسيل مدعومين بفريق وزارة الزراعة وطبعا منتجي النبيذ، الموجودين بيننا ومن لم يتمكن من القدوم، الذين قدموا نبيذا عالي الجودة نفنخر بان يكون سفير الانتاج اللبناني. وتأكيدا على افتخاري بهذا المنتج الوطني ادعوكم لتذوق النبيذ اللبناني ورفع كأس النبيذ عاليا على نية لبنان”.

لوس أنجلس المحطة الثانية

وستكون مدينة لوس أنجلس المحطة الثانية للمنتجين اللبنانيين، إذ يقام “يوم النبيذ اللبناني” فيها يوم الإثنين 20 تشرين الثاني في فندق “بيفرلي هيلتون” في جادة ويلشاير في بيفرلي هيل، ويتضمن برنامجه أيضا جولة تذوق تشكل فرصة للتعريف بالنبيذ اللبناني. ويقيم القنصل اللبناني جوني ابراهيم في الفندق حفل استقبال بمناسبة عيد الإستقلال.

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