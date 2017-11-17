طقس لبنان غائم بسحب مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة on November 17, 2017

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس لبنان غد السبت، غائما بسحب مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تنحسر تدريجيا بدءا من يوم الأحد مع اقتراب منخفض جوي يؤدي إلى طقس متقلب، ويشتد تأثيره يوم الثلثاء.

الطقس المتوقع يوم غد السبت غائم بسحب مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. أما الاحد فيكون غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وأمطار محلية متقطعة بدءا من بعد الظهر، كما تنشط الرياح من حين لآخر.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 15 الى 28 درجة، في الجبال من 14 الى 24 درجة، في الأرز من 6 درجات الى 17 درجة وفي الداخل من 10 درجات الى 27 درجة.

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها من 10 الى 30 كم/س.

الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و60%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 25°م.

الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 6,11 ساعة غروب الشمس: 16,34

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