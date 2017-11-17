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سلهب:إمكانيات إتحاد الموانئ البحرية العربية بتصرف وزارة الاشغال on November 17, 2017

شكرت رئيسة المكتب التمثيلي لإتحاد الموانئ البحرية العربية في لبنان فاتن سلهب، وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، على قراره في شأن تسمية باحة الحاويات باسم رئيس مجلس ادارة مرفأ طرابلس المرحوم محمود سلهب ليبقى ذكراه. وأكدت سلهب، خلال الاجتماع الـ 52 لإتحاد الموانئ الذي عقد في مدينة الاسكندرية يومي 15 و 16 في حضور مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر ومشاركة 12 دولة عربية، دعم الوزير فنيانوس لتطوير مرفأ طرابلس وتنميته أسوة بالمرافئ الحديثة والمتطورة، واضعة “كل مقومات المكتب التمثيلي بتصرف وزير الاشغال العامة والنقل لما فيه مصلحة لبنان”. التعليقات Share this on WhatsApp

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