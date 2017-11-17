حملة توعية لكشافة البيئة: لمستقبل أول خطوطه بيئة نظيفة on November 17, 2017

نفذت جمعية كشافة البيئة في لبنان، حملة توعية بيئية، لمناسبة يوم البيئة الوطني تحت شعار ” لنرسم لنا مستقبل .. أول خطوطه بيئة نظيفة”، إستمرت لمدة أسبوع، وتضمنت توعية حول إعادة التدوير، توفير الطاقة والحفاظ على الثروة الحرجية.

وفي هذا الاطار، رأى أمين السر العام للجمعية القائد مراد عبوشي “أن الحملة تسهم في زرع بذور الوعي البيئي لدى افراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة ومكوناتها ومنع تلوثها وترشيد استخدام مواردها والتصدي للمخاطر التي قد تتعرض لها”.

اضاف: “تسعى جمعية كشافة البيئة في لبنان الى تعميم وتعميق المعارف البيئية في أوساط المجتمع وتحفيزهم على المساهمة والمشاركة الفردية والجماعية في حماية البيئة وصون مواردها والتقليل من المخاطر البيئية المحتملة من السلوكيات غير السليمة بيئيا، بهدف رفع مستوى الوعي العام وتثقيف الجمهور حول أهمية حماية البيئة والأسباب التي تدعو إلى الاهتمام بها”.

ووزعت الجمعية مطبوعات وملصقات ارشادية عن كيفية التعامل مع النفايات وطرق فرزها.

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