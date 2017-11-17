توقيف مركب غير لبناني لتهريب أشخاص الى تركيا وأوروبا بعد معلومات موثوقة لامن الدولة عن إبحاره من مرفأ بيروت on November 17, 2017

قامت المديرية العامة لامن الدولة، بعد توافر معلومات موثوقة الى المديرية عن الاشتباه بمركب غير لبناني سيبحر من مرفأ بيروت بهدف تهريب أشخاص الى تركيا وأوروبا، قامت المديرية بتزويد مديرية المخابرات – جهاز أمن المرفأ بالمعطيات الكاملة، للعمل على مراقبة المركب المشبوه وملاحقته قبل اجتيازه المياه الاقليمية، فتم توقيف القبطان والبحارة الثلاثة وهم من الجنسية السوري، وأعيدوا الى المرفأ للتحقيق.

تبين أن المركب تغير اسمه من ” زوس ” الى ” رضوان “، بعد ان انتقلت ملكيته من التركي حسن حمامة إلى مالك سوري. والمذكور “حمامة” يعمل مع رئيس الشبكة الملقب ب” أبي نديم ” على تهريب أفراد سوريين وأكراد، لنقلهم من مرفأ بيروت الى تركيا القبرصية وهولندا، مقابل مبالغ باهظة، وبالتنسيق مع شركاء يقيمون في طرابلس واللاذقية ومرسين.

وتبين أيضا أن البحارة الثلاثة استحصلوا على مستندات وتصاريح بحرية عن طريق شريك سوري يدعى سمير المكحل.

تم تسليم جميع الموقوفين إلى قوى الأمن الداخلي لمتابعة التحقيقات، فيما البحث جار لملاحقة الشركاء الآخرين وتوقيفهم.

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