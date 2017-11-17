الجراح ردا على سامر سعادة: بامكان المواطن الحصول على خط ثابت من دون دفع اي قرش بعكس ايام والدك on November 17, 2017

رد وزير الاتصالات جمال الجراح في بيان، على النائب سامر سعادة، جاء فيه:

“لم أجد في بيان النائب سامر سعادة ما يستحق الرد، سوى إعلامه بأنه سيكون بمقدار المواطن اللبناني الحصول على خط ثابت من دون ان يدفع قرشا واحدا، بعكس ما كان يحصل أيام والدك المرحوم الوزير جورج سعادة عندما كان يتوجب على المواطن ان يدفع مبلغ 3000 او 4000 دولارا اميركيا مقابل الحصول على خط ثابت”.

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