“وحش آدمي” يغتصب امرأة وابنتيها لسبع سنوات on November 16, 2017

وجه القضاء في جزيرة لا ريونيون الفرنسية، الاتهام لرجل باحتجاز صديقته وابنتيها واغتصابهنّ على مدى سبع سنوات، بحسب ما أعلن مصدر في الشرطة، الثلاثاء.

وبحسب فرانس برس، تشتبه السلطات في هذه الجزيرة الفرنسية الواقعة في المحيط الهادئ، في أن يكون الرجل قد احتجز ضحاياه الثلاث اعتبارا من يناير من العام 2010 في منزل محكم الإقفال وفيه كاميرات مراقبة.

وجرى اعتقال الرجل، الأربعاء، ووجّهت إليه التهم الجمعة.

وسبق أن حكم عليه في العام 1996 بالسجن عشر سنوات بعدما ضرب صديقته وأرداها قتيلة.

وتورط المتهم في تهديد الضحايا بمسدس وأسلاك معدنية، وهو متّهم أيضا بإجبارهنّ على ممارسة الجنس.

والسيدة في الأربعينات من العمر، وابنتها الكبيرة في التاسعة والعشرين والصغيرة دون الثامنة عشرة.

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