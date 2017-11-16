مركز التنوير الثقافي والانمائي كرم شخصيات بقاعية on November 16, 2017

أقام مركز التنوير الثقافي والإنمائي في البقاع، بالتعاون مع نقابة أصحاب المدارس الأكاديمية في لبنان، حفل تكريم في صالة “النورس” في بعلبك، لرئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في البقاع العميد الركن علي عواركة، مدير الإدارة المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي سلام يونس، أمين سر لجنة المعادلات والكولوكيوم في وزارة التربية الدكتور عبد المولى شهاب الدين، رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر، مدير فرع الجامعة الاسلامية في بعلبك الدكتور حسن عبيد، المسؤول التربوي لحركة “أمل” في إقليم البقاع جعفر عساف، ومسؤول التعبئة التربوية لـ”حزب الله” في البقاع حسين الحاج حسن، في حضور مسؤول لجنة الإعلام في بلدية بعلبك مصطفى الشل ممثلا العميد حسين اللقيس وقيادات أمنية وفاعليات اجتماعية وتربوية.

زعيتر

بداية، نوه رئيس مركز التنوير الثقافي والإنمائي في البقاع الدكتور مدحت زعيتر بدور المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى “الذي أنار مدخل بعلبك بصرح تربوي كبير يتمثل بالجامعة الإسلامية”.

وشكر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة على “استحداث منطقة تربوية في محافظة بعلبك الهرمل وتعيين رئيس لها”.

وقال: “بهذه الخطوة حقق لفتة كريمة للنهوض بالمنطقة، ومن واجبنا تكريم الهامات التربوية لما تقوم به من خدمات جمة لمجتمعنا وأبنائنا، إلى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذين يقومون بحفظ الأمن والاستقرار”.

عطوي

بدوره، رئيس نقابة أصحاب المدارس الأكاديمية في لبنان أحمد عطوي قال: “التربية والأمن صنوان لا يفترقان، ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نشكر اللفتة الكريمة لتكريم رجال وسيدات أجلاء أعطوا وقدموا الكثير للوطن”.

عبد الساتر

وتحدث عبد الساتر فقال: “بعد سنوات من الانتظار، أبصرت المنطقة التربوية النور، وبدأنا بتقديم الخدمات منذ ثلاثة أشهر. ونأمل أن نوفق لتقديم الخدمات المميزة للمدارس الرسمية والخاصة، بهدف بناء المجتمع الواعي الملتزم بالقيم والمثل والفضائل التي نرغبها ونريدها لأبنائنا، كما نعمل جاهدين لتعود المدرسة الرسمية إلى سابق عهدها وتألقها وتميزها”.

عبيد

أما عبيد فقال: “إننا نحمل راية العلم في منطقة عاشت الحرمان المزمن، ونعمل جاهدين على التطوير خدمة لطلابنا بدون كلل أو ملل، وبزيادة الاختصاصات بما يلبي حاجة السوق والمجتمع”.

يونس

ونوهت يونس بأهمية “جهود المؤسسات التربوية في بناء الوطن، وفي رفد المجتمع بأصحاب الخبرة والاختصاص، وفي تنفيذ برامج التنمية البشرية المستدامة”.

وختاما، قدم زعيتر وعطوي الدروع التقديرية للمكرمين.

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